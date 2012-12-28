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485
24 минуты назад
5

В Липецке канализационными стоками затопило магазин и подвал дома на Проспекте Победы

Аварию устраняют.

Сегодня в Липецке затопило подвал дома №104 по Проспекту Победы и магазин «Эталон», расположенный в цокольном этаже здания.

По словам жильцов дома, засорилась канализация. И такое в доме происходит регулярно из года в год. Жильцы опасаются, что стоки уже подмывают фундамент дома.



Коммунальные службы уже ведут работы на месте аварии.

— На сетях водоотведения в районе дома №104 по Проспекту Победы произошел засор. На место направлена бригада «РВК-Липецк» для его устранения. Водоканал напоминает, что работа городской системы водоотведения зависит не только от водоканала, но и от самих жителей. Зачастую именно нарушение правил пользования канализацией приводит к возникновению засоров на сетях. «РВК-Липецк» призывает горожан пользоваться сетями водоотведения по назначению. Смывать в канализацию можно только водорастворимую бумагу, попадание прочих предметов – остатков пищи, строительного мусора, наполнителей туалетов для животных, влажных салфеток — может спровоцировать засор и негативно отразиться на работе городской системы водоотведения, — сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк».

ЖКХ
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Сантехник
1 минуту назад
Никата такого не было и вот опять!
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САИ
4 минуты назад
Чаще всё это безобразие происходит от не правильно спроектированной и не правильно смонтированной канализации. Во всех районах города люди одинаковы, а именно в этом доме заливает?!!
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Лиза
12 минут назад
К сожалению, бестолковых жильцов ооочень много. Жаль, что нельзя отследить, кто именно засоряет канализацию.
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Гость
14 минут назад
Запах стоит ещё тот наверное, в этот магазин больше ни ногой!
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А шо
18 минут назад
Скажет министр по канализации?
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