В Липецке канализационными стоками затопило магазин и подвал дома на Проспекте Победы

Аварию устраняют.

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Сегодня в Липецке затопило подвал дома №104 по Проспекту Победы и магазин «Эталон», расположенный в цокольном этаже здания.По словам жильцов дома, засорилась канализация. И такое в доме происходит регулярно из года в год. Жильцы опасаются, что стоки уже подмывают фундамент дома.Коммунальные службы уже ведут работы на месте аварии.— На сетях водоотведения в районе дома №104 по Проспекту Победы произошел засор. На место направлена бригада «РВК-Липецк» для его устранения. Водоканал напоминает, что работа городской системы водоотведения зависит не только от водоканала, но и от самих жителей. Зачастую именно нарушение правил пользования канализацией приводит к возникновению засоров на сетях. «РВК-Липецк» призывает горожан пользоваться сетями водоотведения по назначению. Смывать в канализацию можно только водорастворимую бумагу, попадание прочих предметов – остатков пищи, строительного мусора, наполнителей туалетов для животных, влажных салфеток — может спровоцировать засор и негативно отразиться на работе городской системы водоотведения, — сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк».