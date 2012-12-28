Сегодня в Липецке: наука красить яйца, что чаше всего заставляет липчан искать новую работу
Парковки, детские городки, освещение — такие приоритеты выбрали жители округа спикера горсовета Евгении Фрай
Общество
485
24 минуты назад
5
В Липецке канализационными стоками затопило магазин и подвал дома на Проспекте Победы
Аварию устраняют.
По словам жильцов дома, засорилась канализация. И такое в доме происходит регулярно из года в год. Жильцы опасаются, что стоки уже подмывают фундамент дома.
Коммунальные службы уже ведут работы на месте аварии.
— На сетях водоотведения в районе дома №104 по Проспекту Победы произошел засор. На место направлена бригада «РВК-Липецк» для его устранения. Водоканал напоминает, что работа городской системы водоотведения зависит не только от водоканала, но и от самих жителей. Зачастую именно нарушение правил пользования канализацией приводит к возникновению засоров на сетях. «РВК-Липецк» призывает горожан пользоваться сетями водоотведения по назначению. Смывать в канализацию можно только водорастворимую бумагу, попадание прочих предметов – остатков пищи, строительного мусора, наполнителей туалетов для животных, влажных салфеток — может спровоцировать засор и негативно отразиться на работе городской системы водоотведения, — сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк».
0
0
2
0
1
Комментарии (5)