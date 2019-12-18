Общество

сегодня, 13:35

Между 19-м микрорайоном и Юго-Западной подстанцией начали строить новый жилой комплекс

17 2048
#строительство
4
Между 19-м микрорайоном и Юго-Западной подстанцией начали строить новый жилой комплекс

несмотря на активное нежелание жителей близлежащих домов.

В конце 2017 года решением городского Совета депутатов Липецка площадка отстоя общественного транспорта в 19-ом микрорайоне была передана под масштабную застройку воронежской фирме ООО «ЖБИ2-ИНВЕСТ» (в обмен на этот компенсационный участок застройщик обещал закончить строительство на улице Неделина домов для обманутых дольщиков). Согласно проекту, жилой комплекс, разместившийся между домами №149а, 151 и 153 по улице Московской и Юго-Западной подстанцией, будет встречать гостей города, заезжающих в Липецк с Елецкого шоссе. Застройщик предложил «уравновесить» жилой комплекс «Виктория» с его 25-этажками сразу тремя высотными домами - 25-этажным и двумя 21-этажными, - которые должны построить на другой стороне улицы Московской (четвертый дом ЖК запланирован за этой троицей).

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Тогда жители 19-го микрорайона выступили против появления новых соседей - в 800 квартирах нового ЖК жить могут более 1400 человек, и потребовали отказаться от проекта. Летом прошлого года мэрия проект строительства высоток в 19-м микрорайоне отклонила, поскольку на публичных слушаниях на него поступило почти два десятка замечаний. Большая их часть касалась того, что после строительства высоток у жителей микрорайона появятся проблемы с получением социальных услуг, связанных с увеличением численности населения. Возникли вопросы к безопасности будущих высоток: в Липецке нет пожарных автомобилей с выносом лестниц до 25 этажа. Также было непонятно, в какие детсады и школы будут ходить дети разросшегося микрорайона, где людям парковать автомобили.

В апреле этого года по проекту застройки прошли новые публичные слушания.На них жители 19 микрорайона узнали, что новый ЖК должен разместиться на 2,5 гектарах. В одном из четырех домов предполагается разместить детский образовательный центр на 75 мест и офис врача общей практике, в другом - подземную парковку. По территории жилищного комплекса будут разбросаны детские площадки. Проектировщики пообещали, что ни одна из высоток не пострадает от отсутствия естественного освещения, а при строительстве домов будут использованы современные технологии, которые защитят жильцов новостроек от уличных шума и пыли.

Горожане все как один оказались против градостроительных планов мэрии. Жителям 19-го микрорайона не понравилось отсутствие мест для парковки автомобилей. Оказалось, что машины предполагается ставить на уже имеющихся платных парковках. В проекте нет детского сада. Куда водить своих детей, если детсады в микрорайоне уже переполнены? Нет мест для новых учеников и в двух существующих школах. Переполнена и детская поликлиника в микрорайоне, к которой прикреплена детвора соседних жилых массивов. Существующая система инженерных коммуникаций, построенная в 80-х годах прошлого века, не вынесет увеличения нагрузки при строительстве нового жилого комплекса. Люди шумели, обвиняя мэрию и разработчиков проекта в некомпетентности. Мол, построите новое гетто, который в итоге станет гадюшником.

Однако, как сообщил GOROD48 председатель департамента градостроительства и архитектуры мэрии Александр Ковалев, строительство нового жилого комплекса началось. И оно совершенно законно, ведь публичные слушания носят всего лишь рекомендательный характер.

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- Разрешение на строительство застройщик получил еще в 2018 году. Земельный участок был сформирован управлением имущественных и земельных отношений администрации области как компенсационный для воронежской строительной организации, - сказал чиновник.

В самом воронежском ООО «ЖБИ2-ИНВЕСТ» подтвердили начало строительства, но не сообщили, как будет называться этот ЖК и когда организация начнет продажу квартир.
17 2048
#строительство
4

Комментарии (17)

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Ох-ох!!!

31 минуту назад
Наверное, скоро всю Азию и Китай в Липецк завезут. Кто будет жить в этих бесконечных новостройках. А город все больше позож на Веселые картинки, дома все разноцветные. Колхоз Красные петушки и Уваркина председатель.
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Лошара вы лошары !

35 минут назад
Короче Упаркина призвала жителей домов выйти у убрать мусор на пустыре и потом его впарила его застройщику
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Вывод один.

36 минут назад
Дорогие жители Дикого, Коровино, спиртзавода, готовьтесь. Поставят они свои 25-ти этажки и видали всех. Слушания же носят только рекомендательный характер. И еще, кто же достраивал дома на Неделина, "Глобус-групп" или эти хлопцы из Воронежа? О каком льготном выделении земли идет речь? Наши слуги ( народа) совсем обнаглели.
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_Ъ_

47 минут назад
Это же новые гетто-человейники! Если есть мозг - просто не покупайте там квартиры, ибо проблем там будет немерено.
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Пусть строят

59 минут назад
Один хрен нахер ненадо
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Сергей 13

сегодня, 14:23
Это п@&ец,товарищи,как наш мер говорит.Хороший микрорайон был,это жопа.
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Сельдерей не растет на Елецком.

сегодня, 14:19
Короче всех жителей вертели на одном месте,обещали же что не будут строить. На Елецком стройте,и всех отщепенцев туда заселить. Дом первом фото вообще в тени будет. Жесть какая то.
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Люди шумели

сегодня, 14:19
На выборы ходить надо и свой бюллетень использовать любым способом!А не оставлять его партии власти,которая проголосует за вас,если вы не ходите на выборы!!!А теперь шуметь смысла нет!
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###

сегодня, 14:03
Семён, вот ты и вали!
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Семён

сегодня, 14:01
Кому не нравится - валите в деревню, там места много.
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