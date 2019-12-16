Общество
сегодня, 09:33
Москва не будет возить мусор в Липецк
Столица выбрала для утилизации ТКО Подмосковье, Калужскую и Владимирскую области.
Как сообщает РБК, власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора. Согласно территориальной схеме обращения с бытовыми отходами до 2029 года в течении десяти следующих лет почти 60 миллионов тонн мусора попадет на утилизацию в Калужскую и Владимирскую области, а также в Подмосковье (в год в Москве образуется 8,1 миллиона тонн твердых коммунальных отходов).
Итак, Липецкой области в схеме переработки московского мусора нет. А ведь всего два месяца назад в соцсетях появились сообщения о том, что в разработанной в прошлом году столичным ООО «Большая Тройка» территориальной схеме по обращению с отходами в Липецкой области указан участок под полигон размером 173 га и мощностью 270 тысяч тонн отходов в год, с кадастровым номером 48:13:1560601:38, находящийся в непосредственной близости от села Донское и железнодорожной станции Патриаршая. При этом, как сказано в схеме, на перспективных участках могут размещаться межмуниципальные производственно-технические комплексы (кластеры) по переработке отходов. «А от Москвы состав до станции Патриаршая идет около 4-х часов». Авторы сообщения пишут, что «в Липецкой области подготовлено все для организации кластера по приему мусора из Москвы. И больше того, его сооружение уже начато».
Тогда в администрации области эту историю назвали очередным фейком, заявив, что ввоз отходов извне, из других регионов страны, областной территориальной схемой обращения с отходами запрещен. Впрочем, в областном управлении экологии и природных ресурсов сообщили, что на территории Ивовского сельсовета (на которой находится станция Патриаршая), возможно создание экотехнопарка, в котором опять-таки возможна сортировка и переработка ТКО, собранного на территории Липецка и Липецкого района. Проект экотехнопарка у станции Патриаршей если и появится, то в обязательном порядке будет проходить государственную экологическую экспертизу и общественные обсуждения на предмет соответствия всем требованиям, установленным действующим законодательством.
Итак, Липецкой области в схеме переработки московского мусора нет. А ведь всего два месяца назад в соцсетях появились сообщения о том, что в разработанной в прошлом году столичным ООО «Большая Тройка» территориальной схеме по обращению с отходами в Липецкой области указан участок под полигон размером 173 га и мощностью 270 тысяч тонн отходов в год, с кадастровым номером 48:13:1560601:38, находящийся в непосредственной близости от села Донское и железнодорожной станции Патриаршая. При этом, как сказано в схеме, на перспективных участках могут размещаться межмуниципальные производственно-технические комплексы (кластеры) по переработке отходов. «А от Москвы состав до станции Патриаршая идет около 4-х часов». Авторы сообщения пишут, что «в Липецкой области подготовлено все для организации кластера по приему мусора из Москвы. И больше того, его сооружение уже начато».
Тогда в администрации области эту историю назвали очередным фейком, заявив, что ввоз отходов извне, из других регионов страны, областной территориальной схемой обращения с отходами запрещен. Впрочем, в областном управлении экологии и природных ресурсов сообщили, что на территории Ивовского сельсовета (на которой находится станция Патриаршая), возможно создание экотехнопарка, в котором опять-таки возможна сортировка и переработка ТКО, собранного на территории Липецка и Липецкого района. Проект экотехнопарка у станции Патриаршей если и появится, то в обязательном порядке будет проходить государственную экологическую экспертизу и общественные обсуждения на предмет соответствия всем требованиям, установленным действующим законодательством.
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Глубоководная Такса.
Мимо проходилЪ