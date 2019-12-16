Общество

сегодня, 09:33

Москва не будет возить мусор в Липецк

12 962
#мусор
Москва не будет возить мусор в Липецк

Столица выбрала для утилизации ТКО Подмосковье, Калужскую и Владимирскую области.

Как сообщает РБК, власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора. Согласно территориальной схеме обращения с бытовыми отходами до 2029 года в течении десяти следующих лет почти 60 миллионов тонн мусора попадет на утилизацию в Калужскую и Владимирскую области, а также в Подмосковье (в год в Москве образуется 8,1 миллиона тонн твердых коммунальных отходов).

Итак, Липецкой области в схеме переработки московского мусора нет. А ведь всего два месяца назад в соцсетях появились сообщения о том, что в разработанной в прошлом году столичным ООО «Большая Тройка» территориальной схеме по обращению с отходами в Липецкой области указан участок под полигон размером 173 га и мощностью 270 тысяч тонн отходов в год, с кадастровым номером 48:13:1560601:38, находящийся в непосредственной близости от села Донское и железнодорожной станции Патриаршая. При этом, как сказано в схеме, на перспективных участках могут размещаться межмуниципальные производственно-технические комплексы (кластеры) по переработке отходов. «А от Москвы состав до станции Патриаршая идет около 4-х часов». Авторы сообщения пишут, что «в Липецкой области подготовлено все для организации кластера по приему мусора из Москвы. И больше того, его сооружение уже начато».

Тогда в администрации области эту историю назвали очередным фейком, заявив, что ввоз отходов извне, из других регионов страны, областной территориальной схемой обращения с отходами запрещен. Впрочем, в областном управлении экологии и природных ресурсов сообщили, что на территории Ивовского сельсовета (на которой находится станция Патриаршая), возможно создание экотехнопарка, в котором опять-таки возможна сортировка и переработка ТКО, собранного на территории Липецка и Липецкого района. Проект экотехнопарка у станции Патриаршей если и появится, то в обязательном порядке будет проходить государственную экологическую экспертизу и общественные обсуждения на предмет соответствия всем требованиям, установленным действующим законодательством.
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#мусор

Комментарии (12)

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5 минут назад
-Папа, ты, когда маленький был, у тебя гироскутер был? -Не был. -А квадрокоптер? - Нет. -Планшет? - Не было у меня планшета. -У тебя хоть что-нибудь было? -Не помню. -Что ты вообще из детства помнишь? -Похороны Брежнева помню. Похороны Андропова помню. Похороны Черненко помню. Хорошее время было. Не то, что у вас: детство проходит, а вспомнить нечего.
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Пенсионер

12 минут назад
Хотим мусор с Рублевке а то жрать нечего и одеваться !
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Перри Мейсон

15 минут назад
А митинги по этому поводу ожидаются?
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жорик

25 минут назад
Очередной облом.А сколько людей могли бы накормить.
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Сифон

27 минут назад
Опять из пятерочки питаться просрочкой.
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В сселках

28 минут назад
Можно полигон ТБО сделать
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Феня

34 минуты назад
Короче, выбрала Москва. Потому что возить ближе. Но если выберут и Липецк, думаю, наши власти не откажутся!
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ь

34 минуты назад
не повезло Липецкой области.элитный мусор из самой Москвы другим достался.
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Глубоководная Такса.

36 минут назад
Ну да. И завода в Селках не будет. Опять американцы виноваты.
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Мимо проходилЪ

39 минут назад
глас народа, а Игорёк Чайка и прочие из военачальников "мусорного полка" на чём будут зарабатывать? на стеклотаре и на макулатуре? Путин не тупой, он просто живёт, хорошо живёт, и даёт жить другим. Своим. А на не своих ему глубоко фиолетово.
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