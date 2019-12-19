Общество

сегодня, 17:06

Скандальное предприятие на территории Сселок работать не будет

14 1433
#Сселки
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Скандальное предприятие на территории Сселок работать не будет

Владелец завода так и не предоставил в органы власти разрешающие производство документы. 

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Сегодня в администрации области проходит совещание посвященное судьбе завода по выпуску обуви из ПВХ, который разместился на территории Сселок.

Как заявил перед началом совещания вице-губернатор Дмитрий Аверов, владельцы предприятия «БизнесЛ» так и не предоставили в администрацию и Роспотребнадзор документы, необходимые для того, чтобы завод функционировал.

- Мы можем сделать заключение, что завод выпускать продукцию до предоставления таких документов не может, - рассказал Дмитрий Аверов. - Я думаю, что это предприятие на территории Сселок вообще не может заниматься заявленным видом деятельности. Администрация области будет настаивать на этой позиции. 

Напомним, что 15 декабря жители Сселки собрались у входа на территорию предприятия и потребовали прекращения его деятельности. Местные жители уверены, что производство обуви из ПВХ нанесет непоправимый вред экологии поселка. 

За два дня до народного схода на предприятии побывала комиссия администрации области. Владельцу завода дали время до 19 декабря для предоставления разрешительных документов на производство в Роспотребнадзор и управление экологии и природных ресурсов.

14 1433
#Сселки
2

Комментарии (14)

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кацо

1 минуту назад
плохое решение, на завод они за счастье едут в липецк работать,а в своём захолустье видете ли им не нужен завод Постройте им побольше там заводов пусть пашут голодранцы
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миротворец

18 минут назад
но все равно молодцы.......отстояли !!!!!!
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миротворец

19 минут назад
просто человек мелкий это владелец БИЗНЕСл ...... вон люди ШИЕС отстаиваю уже третий год, под КАЗАНЬЮ вон разогнали людей омоном и полицией
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дед

33 минуты назад
Дмитрий , а кто это придумал людей травить , поди коррупционеры .
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Жёлтые Пески

42 минуты назад
Нужно в Жёлтых Песках убрать чугунолитейное производство.
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Михалыч

53 минуты назад
Любят у нас проблему из ничего сделать. В Липецкой области очень много пустующих мест, где можно организовать это производство. Но нет надо обязательно лезть туда, где можно гадить и вредить людям!
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Ссёлки сила

сегодня, 17:41
Здесь справо и слево от бывшего подсобного хозяйства раздали участки многодетным семьям, посёлок Радужный, Новосёлкино, село Ссёлки, детский сад, ЯСЛИ для малышей построили, школа. Всё это рядом. Ещё рядом с. Плеханово, с. Бутылки, с. Жёлтые Пески и т.д. и т.п. Здесь не может быть пром. зоны и никаких предприятий. Единственное направление от города с чистым воздухом.
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Жупел

сегодня, 17:32
непрокатило, но это не значит, что завод не построят, тут не построят, в другом месте построят.
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плохое решение

сегодня, 17:32
Тогда пусть ссёлские не ездят на работу в город. Итак транспорт переполнен.
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гость

сегодня, 17:31
ВМЕСТЕ МЫ СИЛА, Сселки.это не промзона где можно промышленные предприятия открывать,тем более обработанные теплом ПВХ небезвредно человеку,а выбросы будут идти в воздух ,где на площадке дет.садика будут гулять дети.Этого допускать нельзя!!!
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