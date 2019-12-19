Общество
сегодня, 17:06
Скандальное предприятие на территории Сселок работать не будет
Владелец завода так и не предоставил в органы власти разрешающие производство документы.
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Сегодня в администрации области проходит совещание посвященное судьбе завода по выпуску обуви из ПВХ, который разместился на территории Сселок.
Как заявил перед началом совещания вице-губернатор Дмитрий Аверов, владельцы предприятия «БизнесЛ» так и не предоставили в администрацию и Роспотребнадзор документы, необходимые для того, чтобы завод функционировал.
- Мы можем сделать заключение, что завод выпускать продукцию до предоставления таких документов не может, - рассказал Дмитрий Аверов. - Я думаю, что это предприятие на территории Сселок вообще не может заниматься заявленным видом деятельности. Администрация области будет настаивать на этой позиции.
Напомним, что 15 декабря жители Сселки собрались у входа на территорию предприятия и потребовали прекращения его деятельности. Местные жители уверены, что производство обуви из ПВХ нанесет непоправимый вред экологии поселка.
За два дня до народного схода на предприятии побывала комиссия администрации области. Владельцу завода дали время до 19 декабря для предоставления разрешительных документов на производство в Роспотребнадзор и управление экологии и природных ресурсов.
Как заявил перед началом совещания вице-губернатор Дмитрий Аверов, владельцы предприятия «БизнесЛ» так и не предоставили в администрацию и Роспотребнадзор документы, необходимые для того, чтобы завод функционировал.
- Мы можем сделать заключение, что завод выпускать продукцию до предоставления таких документов не может, - рассказал Дмитрий Аверов. - Я думаю, что это предприятие на территории Сселок вообще не может заниматься заявленным видом деятельности. Администрация области будет настаивать на этой позиции.
Напомним, что 15 декабря жители Сселки собрались у входа на территорию предприятия и потребовали прекращения его деятельности. Местные жители уверены, что производство обуви из ПВХ нанесет непоправимый вред экологии поселка.
За два дня до народного схода на предприятии побывала комиссия администрации области. Владельцу завода дали время до 19 декабря для предоставления разрешительных документов на производство в Роспотребнадзор и управление экологии и природных ресурсов.
кацо
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