Сегодня в Липецке: наука красить яйца, что чаще всего заставляет липчан искать новую работу
Мобильный оператор выплатит обманутой телефонными мошенниками женщине компенсацию морального вреда
Погодные качели: после ночных заморозков в Липецкую область приходит почти летнее тепло
Липецкая вечЁрка: два смертельных ДТП в Ельце, завершение отопительного сезона и ветеран СВО назначен вице-губернатором
Общество
81
13 минут назад
Липецкая вечЁрка: два смертельных ДТП в Ельце, завершение отопительного сезона и ветеран СВО назначен вице-губернатором
Сегодня, 14 апреля, полиция возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП, которое произошло 12 апреля в Ельце, мэр Роман Ченцов назвал дату отключения отопления, и новым вице-губернатором назначен ветеран СВО.
В результате ее 21-летняя пассажирка погибла, вторую, 20-летнюю, доставили в больницу с переломом позвоночника.
Сегодня полицейские возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Так совпало, что через сутки на улице Карла Маркса в Ельце 18-летний водитель «Дэу» сбил насмерть 52-летнего мужчину.
Новости сразу о двух смертельных авариях потрясли комментаторов GOROD48.
«ДТП устраивают в возрасте 18 и старше лет! Просто, многие автоводители все еще не знают, что автомобиль является орудием убийства и самоубийства!», — написал Где.
«Скорость — как у самолета. Любой не справится с управлением», — прикинул Безмасочник.
«Был человек, и не стало. Грустно… очень грустно, представляю, что чувствуют родители», — написал Дима.
«Машину испугалась, которая перед ней дорогу пересекла, она её заранее увидела, тормозить не стала, чуть руль в лево, и её занесло, это я так думаю, а может и не так», — предположил Игорь.
«Кошмарное ДТП! Жить да жить! Такие молодые. Адреналин, скорость, отсутствие навыков вождения — хорошо, если три года за рулём, а то, возможно, только права получила. Смерть подруги теперь на ней, другую сделала инвалидом. Жизнь до и после. Очень страшно!», — ужаснулась Малина Шип.
Отопительный сезон в Липецке закончится в среду, 16 апреля. Об этом сообщил мэр Роман Ченцов. Погода позволяет. А в Ельце батареи остынут уже завтра, 15 апреля. Так решил мэр Евгений Боровских.
При этом в социальных учреждениях отопление будут отключать по заявкам их руководителей.
Напомним, за две недели отопления в апреле тем, у в чьих домах нет общих теплосчетчиков, придется заплатить как за полный месяц — по нормативу — равные суммы начисляются за семь месяцев отопительного сезона. Тем горожанам, чьи домах оборудованы ОДПУ — плату насчитают по его показаниям.
Как и все новости об отоплении, эта собрала противоположные комментарии. Решения, которым оказались довольны бы все липчане, наверное, не существует.
«Отопление надо было отключить два месяца назад. Половину зимы и всю весну с открытым балконом. Не понимаю людей, которым всё время холодно, вечно мёрзнут, и ноют, и ноют. Только не надо про детей, стариков и т. д., в холоде лучше сохранитесь. Выходите из своих непроветриваемых квартир или домов потные, с красными лицами и с высоким давлением, зато с отоплением», — написала Горячая женщина.
«Горячая женщина, поживи на первом этаже на северной стороне, где солнца не бывает. Будешь тереть коленки от холода, а не от жары!», — ответила ей Света.
«А можно отопление отключать в течение трех дней, как и пуск тепла? А наш дом отключить в последний день?», — спросил вопросс.
У губернатора Игоря Артамонова сегодня появился седьмой заместитель. Им стал ветеран СВО, выпускник программы «Время героев», Роман Балашов.
Он будет курировать вопросы мобилизационной подготовки, спорта и молодёжной политики. Ранее почти все эти направления курировал первый вице-губернатор Александр Рябченко.
Роман Балашов окончил Военный авиационный инженерный университет в Воронеже (сейчас — Военно-воздушная академия имени Н. Жуковского и Ю. Гагарина). Больше 17 лет служил в армии, воевал в горячих точках. На СВО — с сентября 2022, командовал полком по линии разведки, дважды был ранен.
И еще об одном назначении. Должность регионального министра экономического развития (после ухода на повышение Кирилла Должикова) пустовала меньше месяца: и.о. министра назначена Лариса Шибина.
Лариса Шибина окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит». С 2001 года работала в управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, а затем, с сентября 2013 года, в областном управлении экономики. С 2021 года занимала должность заместителя начальника управления.
Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, от +17 до +19 градусов.
0
0
0
1
0
Комментарии