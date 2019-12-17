Общество

сегодня, 14:21

«Мы создали ЛГЭК на свою беду!»

5 1844
#ЛГЭК #горсовет
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«Мы создали ЛГЭК на свою беду!»

В Липецком горсовете оклеили городскую энергетическую компанию самыми язвительными ярлыками.

Сегодня очень жарко было на на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета, где о результатах своей деятельности рассказывали депутатами руководители МУПов «Горэлектросеть», «Липецктеплосеть» и «Липецкводоканал».

Дела у всех МУПов, которые являются основными акционерами АО «ЛГЭК» (которым на круг принадлежит 90,5% акций общества), плохи. При чем плохи по вине ЛГЭКа: по состоянию на 1 ноября дебиторская задолженность городской энергетической компании перед МУП «Горэлектросеть» составляет 32,3 млн рублей (плюс 6,8 миллиона с начала года), перед МУП «Липецктеплосеть» - 67,9 миллиона (из которых 65,8 млн рублей - просроченная дебиторская задолженность), перед МУП «Липецкводоканал» - 81,1 миллиона. При этом Владимир Башкарев, предыдущий гендиректор ЛГЭКа, обещал в 2018 году полностью погасить долги предприятия перед акционерами.

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Но, очевидно, что все три МУПа продолжают нести убытки, так как 99% их имущества находится в пользовании ЛГЭКа, который, начиная с 2015 года, официально платит акционерам 50% арендных платежей.

Слушая их директоров, депутаты горсовета отпускали по поводу происходящего саркастические реплики:

- Слушая вас, все больше сомневаешься в том, что вы - акционеры. У меня ощущение, что ЛГЭК идет к концу, что он заканчивает свое существование (первый вице-спикер Федор Жигаров).

- Хвост управляет лошадью (Людмила Яськова).

- Имущество дают МУПы, а правит балом ЛГЭК. Все идет к тому, что ЛГЭКа скоро не будет (Светлана Бессонова).

В прошлом году мэрия отдала АО «ЛГЭК» муниципального имущества на 1,3 млрд рублей. Тогда же депутаты горсовета согласовали сделку по увеличению уставного капитала АО «ЛГЭК» и отчуждению из муниципальной собственности имущества, закрепленного за МУПами «Липецктеплосеть» и «Горэлектросеть». А это - 3,5 тысячи объектов муниципальной инфраструктуры. При увеличившейся после этой сделки доли муниципалитета в акционерном капитале АО «ЛГЭК» с 87% до 90,5% городская энергетика стала непрозрачной для контроля извне. При Башкареве, кстати, в ЛГЭКе были намерены дополнительно к уже имеющимся 91 675 648 714 простых акций номинальной стоимостью 0,0133 рубля каждая выпустить еще 500 000 000 000 акций на сумму в 6,6 млрд рублей. Если это случится, уставной капитал АО «ЛГЭК, составляющий сейчас 1,2 млрд рублей, увеличится еще на 500 млн рублей, а 993 миллиона попадут в эмиссионный или добавочный капитал, который можно использовать на покрытие убытков общества при его ликвидации.

Никто из присутствовавших в заде заседания чиновников не проронил ни слова, слыша эту уничижительную критику. Впрочем, первый вице-мэр Липецка Михаил Щербаков сказал, что также, как и депутаты, с интересом ждет финансового отчета ЛГЭКа за этот год (летом общество возглавил новый гендиректор Константин Драчук).

Депутаты, кстати, считают, что в следующем году ЛГЭКу нечем будет покрывать то ли миллиард, то ли полтора миллиарда рублей кассового разрыва между его доходами и расходами. Покрыть его, как предполагают, будет нечем (банки не дадут и без того закредитованному обществу денег, а областное управление энергетики и тарифов в разы не повысит расценок на поставляемые жителям Липецка ресурсы). Также парламентарии считают, что Константину Драчуку невозможно сидеть на двух стульях сразу (на прошлой неделе его назначили еще и директором липецкого филиала «Россети Центр» «Липецкэнерго») в связи с возможным конфликтом интересов - ЛГЭК и «Липецкэнерго» являются конкурирующими организациями.

А точку в дискуссии поставила председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова:

- Мы создали ЛГЭК на свою беду!

Получить оперативные комментарии по поводу того, чем может грозить жителям Липецка сложная экономическая ситуация, в которой оказалась городская энергетика, у Константина Драчука и в департаменте ЖКХ мэрии GOROD48 не удалось.
5 1844
#ЛГЭК #горсовет
2

Комментарии (5)

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Тоже там работал

10 минут назад
Обычная кормушка для воров всех мастей этот лгэк,для этого и создавался,эффективный руководитель был только Яськов А.М.
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Неравнодушный

14 минут назад
"Никто из присутствовавших в заде заседания чиновников не проронил ни слова, слыша эту уничижительную критику." Вот про ЗАД заседания нереально круто!!!!!
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Гость

16 минут назад
""Никто из присутствовавших в заде заседания чиновников" - Класс!!
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Вася Куролесов

17 минут назад
Чиновники не могут эффективно управлять собственностью. Это аксиома.Даже просто сдать имущество в аренду и собирать арендные платежи. Ну что же, мороз будет крепчать, а с ним и претензии горожан. Запасемся печеньками и понаблюдаем, как лихо решит проблему новый мэр. А кроме того у нас есть губернатор, который всегда занимал первые места в Сбербанке. Уж он- то разрулит все на раз!
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Бывший работник

27 минут назад
Раздутые штаты тупых управленцев лгэк использующих его просто как место где можно украсть.На одном рабочего приходиться по 6 начальников с зарплатами от 70 тыс руб.,а зарплата рабочего 14-15 тыс
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