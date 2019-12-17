Общество
сегодня, 14:21
«Мы создали ЛГЭК на свою беду!»
В Липецком горсовете оклеили городскую энергетическую компанию самыми язвительными ярлыками.
Сегодня очень жарко было на на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета, где о результатах своей деятельности рассказывали депутатами руководители МУПов «Горэлектросеть», «Липецктеплосеть» и «Липецкводоканал».
Дела у всех МУПов, которые являются основными акционерами АО «ЛГЭК» (которым на круг принадлежит 90,5% акций общества), плохи. При чем плохи по вине ЛГЭКа: по состоянию на 1 ноября дебиторская задолженность городской энергетической компании перед МУП «Горэлектросеть» составляет 32,3 млн рублей (плюс 6,8 миллиона с начала года), перед МУП «Липецктеплосеть» - 67,9 миллиона (из которых 65,8 млн рублей - просроченная дебиторская задолженность), перед МУП «Липецкводоканал» - 81,1 миллиона. При этом Владимир Башкарев, предыдущий гендиректор ЛГЭКа, обещал в 2018 году полностью погасить долги предприятия перед акционерами.
Но, очевидно, что все три МУПа продолжают нести убытки, так как 99% их имущества находится в пользовании ЛГЭКа, который, начиная с 2015 года, официально платит акционерам 50% арендных платежей.
Слушая их директоров, депутаты горсовета отпускали по поводу происходящего саркастические реплики:
- Слушая вас, все больше сомневаешься в том, что вы - акционеры. У меня ощущение, что ЛГЭК идет к концу, что он заканчивает свое существование (первый вице-спикер Федор Жигаров).
- Хвост управляет лошадью (Людмила Яськова).
- Имущество дают МУПы, а правит балом ЛГЭК. Все идет к тому, что ЛГЭКа скоро не будет (Светлана Бессонова).
В прошлом году мэрия отдала АО «ЛГЭК» муниципального имущества на 1,3 млрд рублей. Тогда же депутаты горсовета согласовали сделку по увеличению уставного капитала АО «ЛГЭК» и отчуждению из муниципальной собственности имущества, закрепленного за МУПами «Липецктеплосеть» и «Горэлектросеть». А это - 3,5 тысячи объектов муниципальной инфраструктуры. При увеличившейся после этой сделки доли муниципалитета в акционерном капитале АО «ЛГЭК» с 87% до 90,5% городская энергетика стала непрозрачной для контроля извне. При Башкареве, кстати, в ЛГЭКе были намерены дополнительно к уже имеющимся 91 675 648 714 простых акций номинальной стоимостью 0,0133 рубля каждая выпустить еще 500 000 000 000 акций на сумму в 6,6 млрд рублей. Если это случится, уставной капитал АО «ЛГЭК, составляющий сейчас 1,2 млрд рублей, увеличится еще на 500 млн рублей, а 993 миллиона попадут в эмиссионный или добавочный капитал, который можно использовать на покрытие убытков общества при его ликвидации.
Никто из присутствовавших в заде заседания чиновников не проронил ни слова, слыша эту уничижительную критику. Впрочем, первый вице-мэр Липецка Михаил Щербаков сказал, что также, как и депутаты, с интересом ждет финансового отчета ЛГЭКа за этот год (летом общество возглавил новый гендиректор Константин Драчук).
Депутаты, кстати, считают, что в следующем году ЛГЭКу нечем будет покрывать то ли миллиард, то ли полтора миллиарда рублей кассового разрыва между его доходами и расходами. Покрыть его, как предполагают, будет нечем (банки не дадут и без того закредитованному обществу денег, а областное управление энергетики и тарифов в разы не повысит расценок на поставляемые жителям Липецка ресурсы). Также парламентарии считают, что Константину Драчуку невозможно сидеть на двух стульях сразу (на прошлой неделе его назначили еще и директором липецкого филиала «Россети Центр» «Липецкэнерго») в связи с возможным конфликтом интересов - ЛГЭК и «Липецкэнерго» являются конкурирующими организациями.
А точку в дискуссии поставила председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова:
- Мы создали ЛГЭК на свою беду!
Получить оперативные комментарии по поводу того, чем может грозить жителям Липецка сложная экономическая ситуация, в которой оказалась городская энергетика, у Константина Драчука и в департаменте ЖКХ мэрии GOROD48 не удалось.
Дела у всех МУПов, которые являются основными акционерами АО «ЛГЭК» (которым на круг принадлежит 90,5% акций общества), плохи. При чем плохи по вине ЛГЭКа: по состоянию на 1 ноября дебиторская задолженность городской энергетической компании перед МУП «Горэлектросеть» составляет 32,3 млн рублей (плюс 6,8 миллиона с начала года), перед МУП «Липецктеплосеть» - 67,9 миллиона (из которых 65,8 млн рублей - просроченная дебиторская задолженность), перед МУП «Липецкводоканал» - 81,1 миллиона. При этом Владимир Башкарев, предыдущий гендиректор ЛГЭКа, обещал в 2018 году полностью погасить долги предприятия перед акционерами.
Но, очевидно, что все три МУПа продолжают нести убытки, так как 99% их имущества находится в пользовании ЛГЭКа, который, начиная с 2015 года, официально платит акционерам 50% арендных платежей.
Слушая их директоров, депутаты горсовета отпускали по поводу происходящего саркастические реплики:
- Слушая вас, все больше сомневаешься в том, что вы - акционеры. У меня ощущение, что ЛГЭК идет к концу, что он заканчивает свое существование (первый вице-спикер Федор Жигаров).
- Хвост управляет лошадью (Людмила Яськова).
- Имущество дают МУПы, а правит балом ЛГЭК. Все идет к тому, что ЛГЭКа скоро не будет (Светлана Бессонова).
В прошлом году мэрия отдала АО «ЛГЭК» муниципального имущества на 1,3 млрд рублей. Тогда же депутаты горсовета согласовали сделку по увеличению уставного капитала АО «ЛГЭК» и отчуждению из муниципальной собственности имущества, закрепленного за МУПами «Липецктеплосеть» и «Горэлектросеть». А это - 3,5 тысячи объектов муниципальной инфраструктуры. При увеличившейся после этой сделки доли муниципалитета в акционерном капитале АО «ЛГЭК» с 87% до 90,5% городская энергетика стала непрозрачной для контроля извне. При Башкареве, кстати, в ЛГЭКе были намерены дополнительно к уже имеющимся 91 675 648 714 простых акций номинальной стоимостью 0,0133 рубля каждая выпустить еще 500 000 000 000 акций на сумму в 6,6 млрд рублей. Если это случится, уставной капитал АО «ЛГЭК, составляющий сейчас 1,2 млрд рублей, увеличится еще на 500 млн рублей, а 993 миллиона попадут в эмиссионный или добавочный капитал, который можно использовать на покрытие убытков общества при его ликвидации.
Никто из присутствовавших в заде заседания чиновников не проронил ни слова, слыша эту уничижительную критику. Впрочем, первый вице-мэр Липецка Михаил Щербаков сказал, что также, как и депутаты, с интересом ждет финансового отчета ЛГЭКа за этот год (летом общество возглавил новый гендиректор Константин Драчук).
Депутаты, кстати, считают, что в следующем году ЛГЭКу нечем будет покрывать то ли миллиард, то ли полтора миллиарда рублей кассового разрыва между его доходами и расходами. Покрыть его, как предполагают, будет нечем (банки не дадут и без того закредитованному обществу денег, а областное управление энергетики и тарифов в разы не повысит расценок на поставляемые жителям Липецка ресурсы). Также парламентарии считают, что Константину Драчуку невозможно сидеть на двух стульях сразу (на прошлой неделе его назначили еще и директором липецкого филиала «Россети Центр» «Липецкэнерго») в связи с возможным конфликтом интересов - ЛГЭК и «Липецкэнерго» являются конкурирующими организациями.
А точку в дискуссии поставила председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова:
- Мы создали ЛГЭК на свою беду!
Получить оперативные комментарии по поводу того, чем может грозить жителям Липецка сложная экономическая ситуация, в которой оказалась городская энергетика, у Константина Драчука и в департаменте ЖКХ мэрии GOROD48 не удалось.
Тоже там работал
Неравнодушный
Гость
Вася Куролесов
Бывший работник