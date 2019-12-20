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Нижний парк еще «в земле»

16 1027
#Нижний парк #благоустройство
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Нижний парк еще «в земле»

Неделей ранее глава Липецка пообещала губернатору закончить 20 декабря все грязные работы.

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Сегодня пятница. А по пятницам с недавних пор корреспонденты GOROD48 ходят в Нижний парк. Тем более, что в прошлую пятницу глава Липецка пообещала губернатору закончить 20 декабря все грязные работы: земляные и по укладке плитки.

То, что сделано за неделю, впечатляет. Там, где был насыпан песок, уже лежит тротуарная плитка. Во многих местах черноземом отсыпаны будущие газоны. Монтируются фонари. На месте будущего катка грудой сложена «уличная мебель» (вчера на подписании «пивной хартии» Евгения Уваркина сообщила, что из-за отсутствия морозов на нем будут кататься роллеры).

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будущий каток (на заднем плане монтируется раздевалка и пункт прокатного инвентаря) 

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Но работы еще в разгаре. Так, до сих пор не закончена сцена в центре парка. Осталось очень много той же земли, которую нужно сдвинуть в отведенные для этого места и разровнять. Остались не зарытыми много канав с коммуникациями. Два узбека приняли корреспондента GOROD48 за начальника и попытались узнать, почему не работают два новых уличных светильника там, где они разбрасывали землю. А через пятьдесят метров двое липецких уже строителей, матерясь, бегали с чертежом и искали, судя по их словам, действующую электросеть.

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Удивительно, но корреспондент GOROD48 на том месте, где ранее была уложена красивая шахматная доска, ее не обнаружил. «Ее убрали», - сказал GOROD48 какой-то рабочий (в мэрии нам сообщили, что доска есть, просто она такая грязная, что ее и не видно).

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- Вы чего тут ходите и все фотографируете? - дернул корреспондента за рукав какой-то строитель.

- Делаю свою работу, не мешайте.

Недовольный строитель попросил охранника вывести корреспондента из Нижнего парка, но, узнав, что тот делает фоторепортаж, не стал настаивать на удалении из общественного места.

В другом случае строители возмутились, что корреспондент снимает работающие тракторы.

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в некоторых местах парка плитка уже поплыла

Очевидно, что все на нервах. И психовать есть от чего: если 20 декабря был объявлен Евгенией Уваркиной днем завершения в парке земляных работ и работ по укладке плитки, то подрядчик, очевидно, вновь подвел главу Липецка. А ведь ранее мэр пообещала СМИ, что Нижний парк будет сдан липчанам 25 декабря, а уже 28 декабря на отремонтированных площадках откроются каток и зона уличного питания.

До 25 декабря, выходит, нужно закончить не только грязные работы, но и прибраться. Сделать это за пять дней будет очень трудно, если вообще возможно, ведь все заасфальтированные дорожки и тротуары в плитке покрыты толстым слоем глины, песка и земли. И грязь начинается сразу же от входа в парк - от фонтана.

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Но в некоторых местах уже красиво. 

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вот так теперь выглядит вход в парк со стороны «Униона» и часовни Петра и Павла
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#Нижний парк #благоустройство
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Комментарии (17)

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Перегаркина

9 секунд назад
Ща я * матом поору и начнут делать.
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Керим - бабай.

45 секунд назад
Ну , что вы вот пристали ...
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...

5 минут назад
коллеги это п...ц... Да что вы пристали с этим парком... как сделаем, пригласим...
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Колян

6 минут назад
Весной поглядим ,что после зимы останется.
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наталья

24 минуты назад
Да куда вы спешите жители г Липецка Вам шампанское с Уваркиой не пить Пусть сделают лучше качественно потерпите, скоро весна придет и увидим результат стройки. Вся страна следит за госпожой Уваркиной .
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rrr

35 минут назад
Будет как с Гулевским 10 потом 15 а потом что вы пристали с этим парком. Как откроем мы вас пригласим.
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Нариман оглы

38 минут назад
Чернозем с Косырёвского кладбища возили
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1111

40 минут назад
а вот просто не надо кумоство разводить...оплата после работ...вы ремонт делали в квартире? тоже самое...сделал предоставил смету.....и оплатили, а кто будет рабочим платит это дело подрядчика который в бане кредит берет и потом его "отбивает" но у нас все наоборот...кстате а где шар новогдний от сбербанка, и ждем всю админисрацию, пешком, по "дрящам"...и с дегустацией прям у пляжа со стороны зоопарка..блин почему простые люди Вам об этом говорят у вас вроде есть наседки, не справляются увольте...
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Вывод

48 минут назад
Снега не ждать в этом году
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ттт

52 минуты назад
думается Ругалкиной не долго осталось руками водить. Губернатор, если не враг себе, заменит её на кого поумней - по тихому само собой, под благовидным предлогом (заболеет вдруг и в замом куда назначит). Что бы значит свой собственный имидж не портить ....
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