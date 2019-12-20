Общество
сегодня, 14:47
Нижний парк еще «в земле»
16 1027
Неделей ранее глава Липецка пообещала губернатору закончить 20 декабря все грязные работы.
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Сегодня пятница. А по пятницам с недавних пор корреспонденты GOROD48 ходят в Нижний парк. Тем более, что в прошлую пятницу глава Липецка пообещала губернатору закончить 20 декабря все грязные работы: земляные и по укладке плитки.
То, что сделано за неделю, впечатляет. Там, где был насыпан песок, уже лежит тротуарная плитка. Во многих местах черноземом отсыпаны будущие газоны. Монтируются фонари. На месте будущего катка грудой сложена «уличная мебель» (вчера на подписании «пивной хартии» Евгения Уваркина сообщила, что из-за отсутствия морозов на нем будут кататься роллеры).
будущий каток (на заднем плане монтируется раздевалка и пункт прокатного инвентаря)
Но работы еще в разгаре. Так, до сих пор не закончена сцена в центре парка. Осталось очень много той же земли, которую нужно сдвинуть в отведенные для этого места и разровнять. Остались не зарытыми много канав с коммуникациями. Два узбека приняли корреспондента GOROD48 за начальника и попытались узнать, почему не работают два новых уличных светильника там, где они разбрасывали землю. А через пятьдесят метров двое липецких уже строителей, матерясь, бегали с чертежом и искали, судя по их словам, действующую электросеть.
Удивительно, но корреспондент GOROD48 на том месте, где ранее была уложена красивая шахматная доска, ее не обнаружил. «Ее убрали», - сказал GOROD48 какой-то рабочий (в мэрии нам сообщили, что доска есть, просто она такая грязная, что ее и не видно).
- Вы чего тут ходите и все фотографируете? - дернул корреспондента за рукав какой-то строитель.
- Делаю свою работу, не мешайте.
Недовольный строитель попросил охранника вывести корреспондента из Нижнего парка, но, узнав, что тот делает фоторепортаж, не стал настаивать на удалении из общественного места.
В другом случае строители возмутились, что корреспондент снимает работающие тракторы.
в некоторых местах парка плитка уже поплыла
Очевидно, что все на нервах. И психовать есть от чего: если 20 декабря был объявлен Евгенией Уваркиной днем завершения в парке земляных работ и работ по укладке плитки, то подрядчик, очевидно, вновь подвел главу Липецка. А ведь ранее мэр пообещала СМИ, что Нижний парк будет сдан липчанам 25 декабря, а уже 28 декабря на отремонтированных площадках откроются каток и зона уличного питания.
До 25 декабря, выходит, нужно закончить не только грязные работы, но и прибраться. Сделать это за пять дней будет очень трудно, если вообще возможно, ведь все заасфальтированные дорожки и тротуары в плитке покрыты толстым слоем глины, песка и земли. И грязь начинается сразу же от входа в парк - от фонтана.
Но в некоторых местах уже красиво.
вот так теперь выглядит вход в парк со стороны «Униона» и часовни Петра и Павла
То, что сделано за неделю, впечатляет. Там, где был насыпан песок, уже лежит тротуарная плитка. Во многих местах черноземом отсыпаны будущие газоны. Монтируются фонари. На месте будущего катка грудой сложена «уличная мебель» (вчера на подписании «пивной хартии» Евгения Уваркина сообщила, что из-за отсутствия морозов на нем будут кататься роллеры).
будущий каток (на заднем плане монтируется раздевалка и пункт прокатного инвентаря)
Но работы еще в разгаре. Так, до сих пор не закончена сцена в центре парка. Осталось очень много той же земли, которую нужно сдвинуть в отведенные для этого места и разровнять. Остались не зарытыми много канав с коммуникациями. Два узбека приняли корреспондента GOROD48 за начальника и попытались узнать, почему не работают два новых уличных светильника там, где они разбрасывали землю. А через пятьдесят метров двое липецких уже строителей, матерясь, бегали с чертежом и искали, судя по их словам, действующую электросеть.
Удивительно, но корреспондент GOROD48 на том месте, где ранее была уложена красивая шахматная доска, ее не обнаружил. «Ее убрали», - сказал GOROD48 какой-то рабочий (в мэрии нам сообщили, что доска есть, просто она такая грязная, что ее и не видно).
- Вы чего тут ходите и все фотографируете? - дернул корреспондента за рукав какой-то строитель.
- Делаю свою работу, не мешайте.
Недовольный строитель попросил охранника вывести корреспондента из Нижнего парка, но, узнав, что тот делает фоторепортаж, не стал настаивать на удалении из общественного места.
В другом случае строители возмутились, что корреспондент снимает работающие тракторы.
в некоторых местах парка плитка уже поплыла
Очевидно, что все на нервах. И психовать есть от чего: если 20 декабря был объявлен Евгенией Уваркиной днем завершения в парке земляных работ и работ по укладке плитки, то подрядчик, очевидно, вновь подвел главу Липецка. А ведь ранее мэр пообещала СМИ, что Нижний парк будет сдан липчанам 25 декабря, а уже 28 декабря на отремонтированных площадках откроются каток и зона уличного питания.
До 25 декабря, выходит, нужно закончить не только грязные работы, но и прибраться. Сделать это за пять дней будет очень трудно, если вообще возможно, ведь все заасфальтированные дорожки и тротуары в плитке покрыты толстым слоем глины, песка и земли. И грязь начинается сразу же от входа в парк - от фонтана.
Но в некоторых местах уже красиво.
вот так теперь выглядит вход в парк со стороны «Униона» и часовни Петра и Павла
16 1027
Перегаркина
Керим - бабай.
...
Колян
наталья
rrr
Нариман оглы
1111
Вывод
ттт