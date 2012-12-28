Сегодня в Липецке: наука красить яйца, что чаще всего заставляет липчан искать новую работу
Менять жизнь к лучшему может каждый: участники грантовой программы «Стальное дерево» защищают свои проекты
Погодные качели: после ночных заморозков в Липецкую область приходит почти летнее тепло
Происшествия
527
29 минут назад
2
На улице 50 лет НЛМК мужчина выпал из окна
Он погиб.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, личность погибшего установлена — это 37-летний жилец этого дома. Обстоятельства происшествия выясняют.
Знакомые мужчины уверяют, что всему виной несчастная любовь: якобы его месяц назад бросила девушка и даже вышла замуж за другого.
0
1
1
0
1
Комментарии (2)