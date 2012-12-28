На улице 50 лет НЛМК мужчина выпал из окна

Он погиб.

Сегодня ночью из окна дома №7 по улице 50 лет НЛМК выпал мужчина, от полученных травм он погиб.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, личность погибшего установлена — это 37-летний жилец этого дома. Обстоятельства происшествия выясняют.Знакомые мужчины уверяют, что всему виной несчастная любовь: якобы его месяц назад бросила девушка и даже вышла замуж за другого.