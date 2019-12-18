«Я не тот человек, который смирится с причиненной ребенку болью!»

Мама четырехлетнего ребенка, которому оцарапали ухо на приеме у лора, жаждет наказать врача.

В редакцию GOROD48 обратилась мама четырехлетнего ребенка и рассказала вопиющую, по ее случаю, историю, очевидцем которой стала:



- У моего сына заболело ухо, и мы пошли с ним в областную детскую больницу. Попали на прием к Васенкову Сергею Михайловичу, лору. Я сразу заметила, что с ним что-то не так. Он был напряженным и раздражительным. Ничего у меня не спросив про состояние сына, кроме: «Что у вас?», начал осматривать ребёнка. Потом взял какой-то острый медицинский предмет, принялся ковырять им в ухе сына. Сын сказал, что ему неприятно. Доктор раздраженно приказал мне: «Держите его!» Потом сын начал плакать. Я подумала, что это нормально, мол, дети всегда боятся врачей, тем более процедура не самая приятная. Принялась успокаивать сына, но когда врач начал кричать: «Да держите вы лучше его!», я напряглась… Врач в итоге повредил сыну ушко. Это просто вопиющий случай! Детский врач. Лор. И такое отношение к ребенку!



По словам женщины, работающей в областной администрации, она не намерена спускать случившееся врачу. Мать ребенка сразу же после инцидента написала обращения по разным инстанциям - от полиции до Минздрава - с требованием наказать лора:



- Мне сказали, что этот врач работает без выходных, дежурит по ночам. Но он сам выбрал этот путь. И мой сын вообще не виноват в этом!



За комментарием к случившемуся GOROD48 обратился к главному врачу детской областной больницы Сергею Голобурдину.



По словам Сергея Голобурдина, ребенок жаловался на боль в ухе и потому сразу же попал в специально созданный в поликлинике на такие случаи круглосуточно работающий экстренный лор-кабинет. Малолетний мальчик в силу характера, а может, и боли, был беспокойным. Сергей Васенков, дежурный лор, тщетно пытался его успокоить, но тот продолжал крутится на руках у матери. По этой причине во время осмотра уха врач задел инструментом кожу за мочкой, чуть ее оцарапав. Когда же врач попытался показать матери, как стоит держать ребенка, женщина в эмоциях покинула кабинет, после чего обратилась с жалобой на неадекватного, по ее словам, лора к заведующей поликлиникой.



- К этому времени женщина немного успокоилась. Осмотр ребенка продолжил другой лор. Оказалось, что причиной болезненного состояния мальчика была вирусная инфекция. Врач сказал, чем ее лечить, что необходимо прежде убрать серную пробку из уха, что он и сделал, - говорит главврач детской областной больницы.



Сергей Голобурдин считает своих врачей достойными представителями профессии, а поликлинику - оснащенной по всем современным стандартам (мальчика осматривали на так называемом лор-комбайне, импортном многофункциональном аппарате). По его словам, если бы мама ребенка сразу же сделала все, о чем ее просил лор Васенков, то никакого конфликта и не было.



Инцидент в больнице случился еще на прошлой неделе, но мама мальчика с оцарапанным ухом до сих пор не может успокоиться:



- Я не тот человек, который смирится с причиненной ребенку болью! Надо, чтобы врач ответил за причиненный ребенку и мне ущерб! Я, например, покупала лекарства, чтобы лечить сына. Надо возбудить на врача уголовное дело!