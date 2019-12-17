Общество
21 минуту назад
ЛГЭК: компании жить!
Городские энергетики ответили на критику депутатов Липецкого горсовета.
Как уже сообщал GOROD48, сегодня на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета, где о результатах своей деятельности рассказывали руководители МУПов «Горэлектросеть», «Липецктеплосеть» и «Липецкводоканал», депутаты метали в сторону АО «ЛГЭК» горячие стрелы.
GOROD48 обратился к руководству АО «ЛГЭК» с просьбой прокомментировать то, что произошло. И вот какой ответ получили:
«С июня 2019 года компания занялась активной деятельностью не только по качественному и оперативному обслуживанию населения в сфере водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, оказания услуг по передаче электрической энергии, но и начала рассчитываться по ранее накопленным долгам и разбираться с собственными должниками.
Были вскрыты факты безосновательного накопления долгов перед ЛГЭКом рядом управляющих компаний, аффилированных несколькими депутатами городского совета. Об этом ЛГЭК сделал соответствующие официальные заявления в правоохранительные органы с указанием их названий, а также имен и фамилий.
Несмотря на планируемый в 2019 году убыток в размере 179,2 миллиона рублей, который был утвержден бизнес-планом компании в связи с выполнением антикризисной программы, ЛГЭК закончит текущий финансовый год без убытка. Кроме того, планируется получение прибыли. Для информации: последним безубыточным годом деятельности компании был 2016-й. Уже в 2017-м ЛГЭК закончил год с убытком в 361 миллион рублей, а в 2018 году - с убытком в 41 миллион рублей. Одновременно с этим накапливались долги управляющих компаний перед ЛГЭК, в связи с чем накапливались долги за аренду муниципального имущества.
Во второй половине этого года ЛГЭК впервые за продолжительный период времени не только исполняет текущие платежи по аренде, но и начал возвращать арендные долги.
Также нормализуется работа по урегулированию задолженности управляющих компаний перед ЛГЭКом. Накопленный долг управляющих компаний до лета 2019 года составлял 128 миллионов рублей, а ранее списанный, но восстановленный во второй половине 2019 года для взыскания - 1 миллиард 360 миллионов рублей.
Компания активно проводит анализ технического состояния инженерных систем Липецка, и готовит предложения для руководства города и области по модернизации изношенных сетей. Для удобства жителей города формируется и оснащается оперативная аварийно-техническая служба с постоянным дежурством в районах областного центра. Также активно проводится работа по снижению потерь в сетях, в том числе по недопущению их хищения недобросовестными лицами. В компании считают, что инициаторами негативного освещения деятельности компании с лета 2019 года являются лица, опасающиеся привлечения к ответственности новым руководством ЛГЭКа».
GOROD48 обратился к руководству АО «ЛГЭК» с просьбой прокомментировать то, что произошло. И вот какой ответ получили:
«С июня 2019 года компания занялась активной деятельностью не только по качественному и оперативному обслуживанию населения в сфере водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, оказания услуг по передаче электрической энергии, но и начала рассчитываться по ранее накопленным долгам и разбираться с собственными должниками.
Были вскрыты факты безосновательного накопления долгов перед ЛГЭКом рядом управляющих компаний, аффилированных несколькими депутатами городского совета. Об этом ЛГЭК сделал соответствующие официальные заявления в правоохранительные органы с указанием их названий, а также имен и фамилий.
Несмотря на планируемый в 2019 году убыток в размере 179,2 миллиона рублей, который был утвержден бизнес-планом компании в связи с выполнением антикризисной программы, ЛГЭК закончит текущий финансовый год без убытка. Кроме того, планируется получение прибыли. Для информации: последним безубыточным годом деятельности компании был 2016-й. Уже в 2017-м ЛГЭК закончил год с убытком в 361 миллион рублей, а в 2018 году - с убытком в 41 миллион рублей. Одновременно с этим накапливались долги управляющих компаний перед ЛГЭК, в связи с чем накапливались долги за аренду муниципального имущества.
Во второй половине этого года ЛГЭК впервые за продолжительный период времени не только исполняет текущие платежи по аренде, но и начал возвращать арендные долги.
Также нормализуется работа по урегулированию задолженности управляющих компаний перед ЛГЭКом. Накопленный долг управляющих компаний до лета 2019 года составлял 128 миллионов рублей, а ранее списанный, но восстановленный во второй половине 2019 года для взыскания - 1 миллиард 360 миллионов рублей.
Компания активно проводит анализ технического состояния инженерных систем Липецка, и готовит предложения для руководства города и области по модернизации изношенных сетей. Для удобства жителей города формируется и оснащается оперативная аварийно-техническая служба с постоянным дежурством в районах областного центра. Также активно проводится работа по снижению потерь в сетях, в том числе по недопущению их хищения недобросовестными лицами. В компании считают, что инициаторами негативного освещения деятельности компании с лета 2019 года являются лица, опасающиеся привлечения к ответственности новым руководством ЛГЭКа».
Ч