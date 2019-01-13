Праздники пропиты не зря

Итоги недели.

По причине затяжных новогодних каникул GOROD48 итожит события сразу двух недель. Скажем сразу - важных общественно-политических событий в регионе не случилось. Зато было много криминала, на который завсегда богата русская земля. Особенно когда у народа много свободного времени, но много водки.Липчане стали самоуничтожаться еще до праздничного боя Курантов. Так,. В его доме нашли ружье «ИЖ-27». Оказалось, что. На этой неделе выяснилось, чтоА как только пробили Куранты, липчане припомнили своим родным и знакомым новые и старые обиды.. Погибшему было 68 лет. По мнению убийцы, отец вылакал его алкоголь, пока он спал. Мужчина устроил отцу допрос с пристрастием. Потом повалил старика на пол, сломал коленом ребра и задушил. Чтобы скрыть следы преступления, замыл пятна крови, снял с отца одежду и сжег. Кстати, погибший пенсионер ранее отсидел срок за убийство матери подозреваемого.. Случилось это тоже 1 января. 48-летний мужчина был пьян. А затоптал он суженую за то, что та встретила Новый год не с ним, а в компании своих знакомых.А 2 января за дело взялись женщины.. Кровавая драма разыгралась в общежитии на улице Расковой. В этот день поссорились две соседки. За одну из дерущихся заступился ее сожитель. Мужчина (кстати, ранее судимый) повалил женщину на пол и избил. Промятая барышня не нашла на себе золотой цепочки, пришла к соседу и стала требовать вернуть ей награбленное. Конфликт разгорелся заново. Избитая во второй раз женщина схватила нож и точным ударом вогнала его в сердце обидчику (опять таки кстати сказать, что убийца ранее отсидела срок за нанесение тяжких телесных повреждений).. Пенсионерка упала не случайно. И сейчас правоохранительные органы выясняют, что же побудило ее на такой шаг.А вот и трагическая рождественская новость -. Ребенок погиб в одном из сел Измалковского района. Выяснилось, что. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ («доведение до самоубийства»). А GOROD48 выяснил, что- его двоюродный брат также совершил суицид.. Оказывается, участниками основных городских мероприятий стали свыше 20 тысяч липчан. Не везде гулянки заканчивались спокойно. Так, не пережил новогоднюю ночь уличный книжный шкаф (см.). И сейчас. Не спокойно было и в городских роддомах, где. Но это - приятные хлопоты.А вот и неприятные: в новогоднюю ночь. ЧП произошло в новогоднюю ночь на улице Белянского. В результате трехлетняя девочка получила ожог нижнего века. А первый пациент с серьезной термической травмой попал в областной ожоговый Центр уже в 4 часа утра 1 января. Пациентов этого лечебного учреждения было на удивление много - мужчины обжигали конечности, спины и животы в банях и саунах. А вот и вовсе удивительный случай -. Начисто, до углей! Будучи мертвецки пьяным, 40-летний житель Добринки сел на раскаленную электрическую плитку, очевидно, спутав ее с табуретом. В центральную районную больницу он обратился лишь 7 января! А ведь все это время он испытывал жуткую, ни с чем не сравнимую боль.Еще одним пациентом ожогового Центра стал липчанин, который так долго держал бенгальский огонь, что получил ожог кисти руки третьей степени.. А вообще с разными травмами в дежурную больницу Липецка обратились 47 горожан.. Среди них инспекторы ДПС выявили четверых, уже лишенных права управления автомобилем за подобное нарушение! Теперь им грозит уже не административная, а уголовная ответственность.По данным ГУЗ «ЛОНД», в наркологическую службу Липецка с 1 по 8 января обратилось 377 человек с жалобами на здоровье, связанными с неумеренным потреблением алкоголя в праздники (см.). Один мужчина от перепоя умер. И даже такие результаты главный врач областного наркологического диспансера Михаил Коростин считает неплохими:- Достаточно вспомнить 2008-2010 годы, когда число липчан с проявлениями «белой горячки» в первую праздничную неделю достигало 30 и даже 40 человек.По словам главврача, в прошлом году от пьянки умерло в новогодние праздники три человека, в 2017 - четыре. Но и эта статистика идет на убыль: в 2010-2012 годах врачи констатировали по 8-10 смертей среди «новогодних» пациентов.А чем запомнились длинные выходные липчанам? Отличной погодой, обилием снега, скользкими тротуарами, походами в храмы и поездками по святым местам.. Полицейские быстро задержали вора, безработного ранее судимого 42-летнего жителя Добринского района. Изобличен и другой преступник (см.), взявший без спроса бензопилу, сварочный аппарат, углошлифовальную машину, пять алюминиевых фляг, металлическую кровать, рельс (!), девять кур и кролика.Между тем в другой части Европы. И получил, как и его компаньон из Воронежа, 200 тысяч евро штрафа и три года тюрьмы за незаконную перевозку мигрантов.Весело было и на малой родине осужденного.2 января в полночь на пульт дежурного Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области позвонили и сказали, что. Водолазы обследовали «УАЗ Патриот» и не обнаружили в нем утонувших. По данным соцсетей, на берегу гуляла компания, а потом за руль джипа села девушка, выехала на лед, где автомобиль и провалился. Барышня, к счастью, успела выскочить из тонувшей машины.В одном из елецких пабликов появилась другая новогодняя история, но на этот раз - с пострадавшим (см.). Как выяснилось, хозяева помывочной специально выпускали кобеля во двор, чтобы из бани не сбежали не расплатившиеся за услуги клиенты. Правда, соответствующей предупреждающей таблички на дверях заведения не было.Страдали на праздниках и животные. Так,, и пса выпиливали из него профессиональные спасатели. А- сбежал с работы, устав катать детей. Тягловое животное Деда Мороза задержали в 24 микрорайоне и вновь впрягли в санки.3 января GOROD48 сообщил о том, что. В публикацииможно прочитать о подробностях ночного инцидента на улице Первомайской. По татуировке одного из грабителей, которую запомнили потерпевшие,Есть такая традиция - отмечать сто дней в новой должности больших начальников: мэров, губернаторов, президентов. На этой неделе врио губернатора также преодолел этот рубеж.В публикацииGOROD48 ретроспективно рассмотрел слова и дела врио губернатора за этот срок.В первом интервью GOROD48 назвал себя «солдатом, которого можно послать на любое задание». Несмотря на политическую молодость, новый глава региона уже нажил себе немало врагов. Так, по крайней мере, думает сам Игорь Артамонов. В регионе, по его словам, появились две-три группировки, уже вставляющие ему палки в колеса. Именно эти люди и плодят о нем разные слухи. Множество уток, кстати, запускают в народ и анонимные авторы телеграмм-каналов.Пока за небольшим исключением в команде Артамонова - привычные липчанам лица. Новыми персонажами в должности вице-губернаторов стали москвич Анатолий Якутин, подчиненный врио по работе в Сбербанке, и наши Дмитрий Аверов (бывший первый заместитель главы Липецка) и Александр Ильин (бывший главврач областного перинатального центра).Первыми, от которых избавился врио, - те, кому и впрямь давно было пора на пенсию: 63-летний Вячеслав Явных, 61-летний Александр Царик, 65-летний Анатолий Ларин, 64-летний Николай Австриевских. Потом пошли на вылет «экономисты»: вице-губернаторы Андрей Козодеров, который, кажется, просто попал врио под горячую руку, и начальник областного управления экономики Анатолий Чумарин (его заменил подчиненный врио по Сбербанку Сергей Курбатов). Очевидно, не понравилась новому главе региона начальник областной «молодежки» Ольга Решитько. Пошли под нож Александр Наролин и Юрий Костин, руководители сферы ЖКХ области, на которую, по словам врио, много жалоб. Лишился должности главный строитель области Андрей Шорстов. Врио как человеку спортивному не понравились наши дела со здоровым образом жизни - и вот уже личные вещи из кабинета вынес «министр спорта» (так его называл Игорь Артамонов) Владимир Дементьев. Кресло вице-губернатора потеряла фаворитка прежнего губернатора Людмила Летникова.При всем при этом врио сохранил на должности первого своего зама Юрия Божко. Впрочем, по коридорам Горы ходят слухи о том, что на столе Артамонова лежит заявление этого вице-губернатора об уходе с открытой датой. Мол, один «косяк» - и прощай!Врио губернатора еще надеется на обучаемость липецких чиновников, желая перенести на область стиль управления бизнес-структурой.- Мы сегодня все видим, где кто в чем не дорабатывает! У меня будет интерес только к тем главам органов местного самоуправления, кто умеет работать с бизнесом и с населением! - заявил врио на одном из мероприятий, где чиновникам внушали важные для их деятельности мысли. Первую: критерием работы является скорость принятия решений. Вторую: любую задачу можно сделать нерешаемой проведя ряд совещаний.А чем уже запомнился врио липчанам? Как человек, без сомнения, умный, он говорит правильные вещи. Когда врио не в Москве, у него - плотный рабочий график. Кажется, он хочет заглянуть во все уголки области, чтобы составить о ней свое представление. Проблемные дома в Липецке действительно начали достраивать. В Сбербанке врио нашел деньги на преображение Быханова сада. На Рождество нашел спонсоров для поездки на специальном поезде 110 школьников из малообеспеченных семей и детских домов в Москву.Кстати, неожиданно для многих врио губернатора продлил политическую жизнь своего предшественника, делегировав Олега Королева как представителя региона в Совет Федерации. Безусловно, этот шаг Игорю Артамонову припомнят его оппоненты на выборах главы региона в сентябре этого года. А перчатка врио уже брошена - депутат облсоветаЭто - детская загадка о сосульке. В декабре один такой ледяной гвоздь упал на коляску с двухлетним ребенком у ТРЦ «Ноябрьский», в результате чего малыша с ушибами мягких тканей отправили в больницу. В этом году на жителей региона лед с крыш еще не падал. НоВ мэрии говорят о том, что с сосульками они борются не щадя ни своего живота, ни живота руководителей управляющих компаний. Однако порой сосульки выстраиваются в целые ледяные дворцы, как, например, на доме 12/2 на улице Циолковского (см.). В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №38б по улице Терешковой -Между тем прокуратура уже не раз разъясняла, что в случае повреждения здоровья или имущества человека упавшей с крыши глыбой льда ответственность ляжет на управляющие компании. Штраф может достигать 200 тысяч рублей. Что же, пока сосулька не рухнет, дворник не пошевелится?Для мусора есть специально отведенные места. Но в начале года в Ельце вдруг случился «мусорный коллапс» - новый региональный оператор по вывозу и утилизации ТКО, назначенный областным управлением ЖКХ 1 января, лишь после новогодних праздников решил, наконец-то, очищать город. Понятно, что за полторы недели древний город изрядно зарос мусором.- Елец завален мусором! Центральная часть, улица Мира, Засосна, частный сектор, Ольшанец, 7-й микрорайон, улица Коммунаров! Мы присылаем вам фотографии, из которых видно, как город зарос мусором! Помогите нам! - такие звонки и сообщения получал GOROD48 во все дни новогодних каникул.В свою очередь, региональный оператор, тамбовская фирма, взявшаяся обслуживать Елец и шесть сельских районов, в авральном порядке стал заниматься вывозом мусора лишь на этой неделе (см.).Вышли из новогодней комы и чиновники. Так,- Ситуация будет стабилизирована в кратчайшие сроки, - сообщил журналистам исполняющий обязанности начальника ведомства Максим Ермолов.Впрочем, чиновник отказался дать слово, что хотя бы до 1 февраля Елец будет очищен от накопившегося за новогодние каникулы мусора. Зато такое слово дали в ООО «ТЭКО-Сервис». Пресс-секретарь тамбовского коммунального предприятия Ирина Ильина сообщила GOROD48, что уже к понедельнику 14 января весь мусор с улиц и микрорайонов Ельца будет вывезен, и предприятие переключится на обычный режим работы (см.).Примечательно, что к «мусорной реформе» власти стали готовиться еще несколько лет назад, но дедлайн все же застал чиновников врасплох. Кстати, весной в мусоре может утонуть уже и Липецк. Об этом правительству РФ сообщил региональный оператор по работе с ТКО по липецкой зоне. В одном из обращений сказано, что «в Липецкой области фиксируется искусственное снижение такого показателя, как норматив образования отходов. Он служит для расчета платы за услуги региональных операторов. Например, администрация Липецкой области снизила норматив после начала деятельности оператора на 40% - с 3,28 до 2,04 кубометра с человека в год, причем без проведения замеров накопления и без объективных причин, что уже привело для компании к существенным финансовым потерям… Либо региональный оператор обанкротится, потому что будет вывозить отходы в большем количестве, чем собирается плата. Либо Липецкая область погрязнет в отходах».