Липчанин обокрал несколько сараев в Лебедянском районе

Сотрудниками М ОМВД "Лебедянский" раскрыты кражи 5-ти алюминиевых фляг, 6-ти металлических уголков от кроватей, рельс, 9-ти кур и кролика из 3-х сараев в поселке Сахарный Завод, а также кража бензопилы, сварочного аппарата, и углошлифовальной машины из гаража в том же поселке.



Полицейскими установлен предполагаемый участник данных преступлений – неработающий 31-летний житель города Липецка.