Происшествия

9 минут назад

Липчанин обокрал несколько сараев в Лебедянском районе

46
#кража
Липчанин обокрал несколько сараев в Лебедянском районе
Сотрудниками М ОМВД "Лебедянский" раскрыты кражи  5-ти алюминиевых фляг, 6-ти металлических уголков от кроватей, рельс, 9-ти кур и кролика из 3-х сараев в поселке Сахарный Завод, а также кража бензопилы, сварочного аппарата, и углошлифовальной машины из гаража в том же поселке.

Полицейскими установлен предполагаемый участник данных преступлений – неработающий 31-летний житель города Липецка.  
46
#кража

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