Сегодня в Липецке: Бензиновый спас, как передвигаться по городу без топлива и мамочек хотят перевести на удалёнку
Липецкая вечЁрка: удар в челюсть, овчарку натравили на человека и умершая от бледной поганки
Вылез, пошалил и снова залез: полиция проводит проверку по факту полуголого перформанса на пятом этаже
Здоровье
101
сегодня, 16:35
Почти 4,5 тысячи жителей Липецкой области пострадали от клещей
В том числе 1707 детей.
Из клещей, что были доставлены в лаборатории для анализа, примерно четверть были заражены возбудителями различных инфекционных болезней: иксодовым клещевым боррелиозом, гранулоцитарным анаплазмозом человека, моноцитарным эрлихиозом человека.
К людям клещи в большинстве случаев (примерно в 70%) присасывались возле домов и на приусадебных участках. Также клещи нападали на людей на природе, в садоводческих товариществах, в парках, на кладбищах и прочих местах .
Напомним, в Липецкой области клещей на заражение возбудителями болезней исследуют лаборатории центра гигиены и эпидемиологии, областной клинической инфекционной больницы и областного кожно-венерологического диспансера.
Чтобы не пострадать от клещей, липчанам советуют носить светлую однотонную одежду — на ней клещ виден сразу. Манжеты на одежде должны плотно прилегать к телу. Вещи следует обрабатывать репеллентами, а после прогулки — осматривать себя и близких, особенно шею и складки одежды.
0
1
0
0
0
Комментарии