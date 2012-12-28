Почти 4,5 тысячи жителей Липецкой области пострадали от клещей

В том числе 1707 детей.

От укусов клещей пострадали уже 4459 жителей Липецкой области, в том числе 1707 детей. Такие данные приводит городское управление по делам ГО и ЧС со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.Из клещей, что были доставлены в лаборатории для анализа, примерно четверть были заражены возбудителями различных инфекционных болезней: иксодовым клещевым боррелиозом, гранулоцитарным анаплазмозом человека, моноцитарным эрлихиозом человека.К людям клещи в большинстве случаев (примерно в 70%) присасывались возле домов и на приусадебных участках. Также клещи нападали на людей на природе, в садоводческих товариществах, в парках, на кладбищах и прочих местах .Напомним, в Липецкой области клещей на заражение возбудителями болезней исследуют лаборатории центра гигиены и эпидемиологии, областной клинической инфекционной больницы и областного кожно-венерологического диспансера.Чтобы не пострадать от клещей, липчанам советуют носить светлую однотонную одежду — на ней клещ виден сразу. Манжеты на одежде должны плотно прилегать к телу. Вещи следует обрабатывать репеллентами, а после прогулки — осматривать себя и близких, особенно шею и складки одежды.