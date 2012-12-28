Липчанка познакомилась в санатории с ростовчанкой и та обманула её на 36 000 рублей

Оказалось, новая знакомая уже привлекалась к уголовной ответственности за мошенничества.

Прокурор Левобережного района Липецка направил в суд уголовное дело 52-летней ростовчанки, обвиняемой в мошенничестве (по части второй статьи 159 УКРФ).«По данным следствия, ещё два года назад — в 2024 году липчанка, отдыхая в санатории Пятигорска, познакомилась с 52-летней жительницей Ростова-на-Дону и та рассказала о якобы имеющейся у неё возможности приобретать путёвки с большой скидкой. В апреле 2025 года новая знакомая позвонила ей и предложила вместе отдохнуть на курорте в сентябре по низкой цене. Для покупки путёвки, оплаты курортного сбора и проезда к месту отдыха женщина в течение месяца перевела на указанные ростовчанкой банковские счета более 36 тысяч рублей. Однако деньги та потратила на свои нужды», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Не получив документы, липчанка обратилась в полицию. Выяснилось — ростовчанка ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Часть денег ростовчанка липчанке всё же вернула. Санкции вменяемой ей статьи — до пяти лет лишения свободы.