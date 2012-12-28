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Происшествия
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сегодня, 16:02
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Липчанка познакомилась в санатории с ростовчанкой и та обманула её на 36 000 рублей
Оказалось, новая знакомая уже привлекалась к уголовной ответственности за мошенничества.
«По данным следствия, ещё два года назад — в 2024 году липчанка, отдыхая в санатории Пятигорска, познакомилась с 52-летней жительницей Ростова-на-Дону и та рассказала о якобы имеющейся у неё возможности приобретать путёвки с большой скидкой. В апреле 2025 года новая знакомая позвонила ей и предложила вместе отдохнуть на курорте в сентябре по низкой цене. Для покупки путёвки, оплаты курортного сбора и проезда к месту отдыха женщина в течение месяца перевела на указанные ростовчанкой банковские счета более 36 тысяч рублей. Однако деньги та потратила на свои нужды», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Не получив документы, липчанка обратилась в полицию. Выяснилось — ростовчанка ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Часть денег ростовчанка липчанке всё же вернула. Санкции вменяемой ей статьи — до пяти лет лишения свободы.
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