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сегодня, 16:02
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Липчанка познакомилась в санатории с ростовчанкой и та обманула её на 36 000 рублей

Оказалось, новая знакомая уже привлекалась к уголовной ответственности за мошенничества.

Прокурор Левобережного района Липецка направил в суд уголовное дело 52-летней ростовчанки, обвиняемой в мошенничестве (по части второй статьи 159 УКРФ).

«По данным следствия, ещё два года назад — в 2024 году липчанка, отдыхая в санатории Пятигорска, познакомилась с 52-летней жительницей Ростова-на-Дону и та рассказала о якобы имеющейся у неё возможности приобретать путёвки с большой скидкой. В апреле 2025 года новая знакомая позвонила ей и предложила вместе отдохнуть на курорте в сентябре по низкой цене. Для покупки путёвки, оплаты курортного сбора и проезда к месту отдыха женщина в течение месяца перевела на указанные ростовчанкой банковские счета более 36 тысяч рублей. Однако деньги та потратила на свои нужды», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Не получив документы, липчанка обратилась в полицию. Выяснилось — ростовчанка ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Часть денег ростовчанка липчанке всё же вернула. Санкции вменяемой ей статьи — до пяти лет лишения свободы.
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Комментарии (2)

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Как гость
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Зоя
8 минут назад
не понятно одно - есть фиксированная стоимость путевки в санаторий - а если "особо одаренные желающие приобрести путевку" хотят воспользоваться другими способами оплаты, то они мошенники? Бесплатный сыр только в мышеловке - так кто же из этих двоих фигурантов "честный человек"? Или скупой платит дважды или обе дамочки "хитрят"....
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Бес.
сегодня, 16:22
Матёрая!
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