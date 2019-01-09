Происшествия
55 минут назад
Погибший пятиклассник жил не с мамой, а с бабушкой
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11-летний мальчик встретил Рождество в семье, где ему, возможно, были не рады.
Как уже сообщал GOROD48, вчера вечером в селе Слобода Измалковского района нашли висевшим на березке у родного дома 11-летнего мальчика. Сотрудники правоохранительных органов рассматривают версию о самоубийстве ребенка.
Из рассказа главы Слободского сельского поселения Евгения Хорошилова трудно сделать вывод, что мальчика в его семье любили. Так, он воспитывался отчимом, который не был родным отцом и его сводной сестре (этот брак длится около пяти лет). И хотя работающий шофером в местном ООО "Согласие" мужчина не считается пьющим, его приемному сыну было лучше жить с бабушкой в Измалково, чем с мамой, поваром этого же предприятия (родной отец мальчика - местный алкоголик).
Мальчик даже учился не в Слободе, а в Измалково. Директор школы №1 Татьяна Кузнецова о пятикласснике, полезшего в петлю, рассказывает как о хорошем спокойном мальчике, который, впрочем, учился плохо. "Но мы учим всех - и троечников, и отличников", - подчеркнула директор.
Часть новогодних каникул мальчик провел в селе. Там же он встретил Рождество. Вчера, в последний день жизни, он провел со сверстниками на горке и на катке. Уже затемно, дома, после ужина он вышел из дома, сказав родным, что идет в туалет. Через полчаса, встревоженный долгим отсутствием ребенка, кто-то из его родственников вышел на улицу и обнаружил его висящим в петле на ветке дерева у дома.
Сейчас правоохранительные органы проверяют, что могло стать причиной добровольного ухода ребенка из жизни. Его тело пока находится в морге в Ельце. Похороны мальчика пройдут завтра.
Из рассказа главы Слободского сельского поселения Евгения Хорошилова трудно сделать вывод, что мальчика в его семье любили. Так, он воспитывался отчимом, который не был родным отцом и его сводной сестре (этот брак длится около пяти лет). И хотя работающий шофером в местном ООО "Согласие" мужчина не считается пьющим, его приемному сыну было лучше жить с бабушкой в Измалково, чем с мамой, поваром этого же предприятия (родной отец мальчика - местный алкоголик).
Мальчик даже учился не в Слободе, а в Измалково. Директор школы №1 Татьяна Кузнецова о пятикласснике, полезшего в петлю, рассказывает как о хорошем спокойном мальчике, который, впрочем, учился плохо. "Но мы учим всех - и троечников, и отличников", - подчеркнула директор.
Часть новогодних каникул мальчик провел в селе. Там же он встретил Рождество. Вчера, в последний день жизни, он провел со сверстниками на горке и на катке. Уже затемно, дома, после ужина он вышел из дома, сказав родным, что идет в туалет. Через полчаса, встревоженный долгим отсутствием ребенка, кто-то из его родственников вышел на улицу и обнаружил его висящим в петле на ветке дерева у дома.
Сейчас правоохранительные органы проверяют, что могло стать причиной добровольного ухода ребенка из жизни. Его тело пока находится в морге в Ельце. Похороны мальчика пройдут завтра.
5 1318
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Причина-
Боцман
маленькому человечку
ЧТО МОГЛО СТАТЬ СМЕРТЬЮ МАЛЬЧИКА