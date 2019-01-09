«ТЭКО-Сервис»: «Мы не снимаем с себя ответственность и не обещаем чуда»

Новый региональный оператор по вывозу и утилизации ТКО лишь сегодня собирается определиться с логистикой вывоза мусора из Ельца.

В конце декабря исполнительный директор ООО «ТЭКО-Сервис» Алексей Плахотников встретился с руководством мэрии Ельца и рассказал о планах работы в городе нового «мусорного» оператора - с 1 января тамбовская компания стала отвечать за организацию сбора, вывоза и утилизации отходов в Елецкой зоне (в нее вошли Елец и шесть сельских районов).Как сообщает сайт мэрии Ельца, Алексей Плахотников заявил, что главной целью компании является бесперебойная работа по вывозу ТКО с территории города. Исполнительный директор ООО «ТЭКО-Сервис» рассказал, что вывоз мусора с улиц города будут осуществлять три перевозчика из Ельца, с которыми компания уже заключила договоры, и спецтехника, привезенная из Тамбова. До конца 2019 года в Ельце установят евроконтейнеры (их закуплено уже более 200 штук) и бункеры для крупногабаритного мусора объемом 8 кубических метров. В первом полугодии елецкий мусор будут отправляться на тербунский полигон, а во втором оператор введет в эксплуатацию долгоруковский полигон. Также Алексей Плахотников сообщил, что в течение двух лет для переработки отходов жизнедеятельности ельчан компания построит сортировочный комплекс мощностью 100-120 тысяч тонн мусора в год и полигон для твердых бытовых отходов.Алексей Плахотников особо акцентировал внимание на том, что все ранее заключенные на территории Ельца договоры на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию твердых коммунальных отходов утрачивают силу с 1 января. И слово свое коммерсант сдержал: сразу же после боя кремлевских курантов, возвестивших россиянам о начале нового года, мусор из Ельца вывозить перестали.- Елец завален мусором! Центральная часть, улица Мира, Засосна, частный сектор, Ольшанец, 7-й микрорайон, улица Коммунаров! Мы присылаем вам фотографии, из которых видно, как город зарос мусором! Помогите нам! - такие звонки и сообщения получал GOROD48 во все дни новогодних каникул.Пестрели подобными сообщениями и местные телеграмм-каналы. Вот лишь один такой пример:Сегодня, в первый рабочий день нового года, GOROD48 попытался разобраться в ситуации. Но тщетно. Так, в областном управлении ЖКХ и.о. начальника ведомства Максим Ермолов (бывший, кстати, начальник отдела благоустройства и обращения с отходами) убыл на совещание с первым вице-губернатором Юрием Божко, и больше никто из чиновников на тему замусоривания Ельца говорить не пожелал. Не брали трубку в областном казенном учреждении «Центр по обращению с твердыми коммунальными отходами Липецкой области» (в конце декабря уходящий в отставку начальник областного управления ЖКХ Юрий Костин зачем-то прихватил с собой и начальника этого учреждения Владимира Чунихина). В мэрии Ельца начальник комитета коммунального хозяйства Юрий Иванин ушел на совещание к мэру города Сергею Панову и, как сказала секретарь мэрии, появится в кабинете только после обеда.Пришлось довольствоваться разговором с одним из елецких диспетчеров ООО «ТЭКО-Сервис».- Скоро мусор вывезут, не сомневайтесь! А некоторые фотографии, которые гуляют в Сети, они не елецкие. Это - провокация, - сказала диспетчер.Впрочем, она же призналась, что на улицах города и правда скопилось много мусора. И в пылу разговора проговорилась, что мусор из Ельца вывозит всего один грузовик! Мол, люди не хотят работать с тамбовским оператором.Пришлось искать выход на самого Алексея Плахотникова. Конечно, в тамбовском «ТЭКО-Сервисе» нас с ним не связали, но на GOROD48 оперативно вышла пресс-секретарь организации Ирина Ильина, пославшая нам подготовленный компанией пресс-релиз:Итак, если только сегодня, 9 января, новый региональный оператор начал выстраивать новую логистику вывоза мусора из Ельца, то горожан можно только пожалеть. И пожелать, чтобы морозы не покидали этот город хотя бы до марта. Чтобы кучи мусора не стали зловонными, пока чиновники и коммерсанты разгребут уже существующие и появившиеся новые завалы.