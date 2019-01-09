сегодня, 11:49
«ТЭКО-Сервис»: «Мы не снимаем с себя ответственность и не обещаем чуда»
Новый региональный оператор по вывозу и утилизации ТКО лишь сегодня собирается определиться с логистикой вывоза мусора из Ельца.
Как сообщает сайт мэрии Ельца, Алексей Плахотников заявил, что главной целью компании является бесперебойная работа по вывозу ТКО с территории города. Исполнительный директор ООО «ТЭКО-Сервис» рассказал, что вывоз мусора с улиц города будут осуществлять три перевозчика из Ельца, с которыми компания уже заключила договоры, и спецтехника, привезенная из Тамбова. До конца 2019 года в Ельце установят евроконтейнеры (их закуплено уже более 200 штук) и бункеры для крупногабаритного мусора объемом 8 кубических метров. В первом полугодии елецкий мусор будут отправляться на тербунский полигон, а во втором оператор введет в эксплуатацию долгоруковский полигон. Также Алексей Плахотников сообщил, что в течение двух лет для переработки отходов жизнедеятельности ельчан компания построит сортировочный комплекс мощностью 100-120 тысяч тонн мусора в год и полигон для твердых бытовых отходов.
Алексей Плахотников особо акцентировал внимание на том, что все ранее заключенные на территории Ельца договоры на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию твердых коммунальных отходов утрачивают силу с 1 января. И слово свое коммерсант сдержал: сразу же после боя кремлевских курантов, возвестивших россиянам о начале нового года, мусор из Ельца вывозить перестали.
- Елец завален мусором! Центральная часть, улица Мира, Засосна, частный сектор, Ольшанец, 7-й микрорайон, улица Коммунаров! Мы присылаем вам фотографии, из которых видно, как город зарос мусором! Помогите нам! - такие звонки и сообщения получал GOROD48 во все дни новогодних каникул.
Пестрели подобными сообщениями и местные телеграмм-каналы. Вот лишь один такой пример:
«Это пришла компания-пустышка из Тамбова - Тэко-сервис. У них машины стоят в Тамбове либо поломанные, либо с лысой резиной. Опять, сомнение, что эти машины у них в собственности... Полигон в Становом опечатали, их там поймали, незаконно выгружали, затем их поймали в Становом, а это вообще другая зона, не Елецкая. В Ельце они просили спецавтотранс стать субподрядчиками по вывозу мусора, они отказались. Предложили им копейки потому что. Полигон строить они не хотят, хотят тупо выкачивать бабло, ничего не вкладывая… По слухам, от них откажутся, как от перевозчика. В Тульской области тоже, в некоторых областях уже отказались от операторов по вывозу мусора… Елецкий мэр бездействует, снег не вывозится месяц нигде. Все улицы завалены!!! Это беспредел!»
Сегодня, в первый рабочий день нового года, GOROD48 попытался разобраться в ситуации. Но тщетно. Так, в областном управлении ЖКХ и.о. начальника ведомства Максим Ермолов (бывший, кстати, начальник отдела благоустройства и обращения с отходами) убыл на совещание с первым вице-губернатором Юрием Божко, и больше никто из чиновников на тему замусоривания Ельца говорить не пожелал. Не брали трубку в областном казенном учреждении «Центр по обращению с твердыми коммунальными отходами Липецкой области» (в конце декабря уходящий в отставку начальник областного управления ЖКХ Юрий Костин зачем-то прихватил с собой и начальника этого учреждения Владимира Чунихина). В мэрии Ельца начальник комитета коммунального хозяйства Юрий Иванин ушел на совещание к мэру города Сергею Панову и, как сказала секретарь мэрии, появится в кабинете только после обеда.
Пришлось довольствоваться разговором с одним из елецких диспетчеров ООО «ТЭКО-Сервис».
- Скоро мусор вывезут, не сомневайтесь! А некоторые фотографии, которые гуляют в Сети, они не елецкие. Это - провокация, - сказала диспетчер.
Впрочем, она же призналась, что на улицах города и правда скопилось много мусора. И в пылу разговора проговорилась, что мусор из Ельца вывозит всего один грузовик! Мол, люди не хотят работать с тамбовским оператором.
Пришлось искать выход на самого Алексея Плахотникова. Конечно, в тамбовском «ТЭКО-Сервисе» нас с ним не связали, но на GOROD48 оперативно вышла пресс-секретарь организации Ирина Ильина, пославшая нам подготовленный компанией пресс-релиз:
«Уважаемые жители Ельца!
В первые дни нового года в городе сложилась непростая ситуация с вывозом коммунальных отходов. Многие контейнерные площадки оказались завалены мусором, пакеты с ним накопились на улицах частного сектора. Компания «ТЭКО-Сервис», ставшая региональным оператором в Елецкой зоне и приступившая к работе с 1 января 2019 года, в полной мере осознает свою ответственность перед жителями за сложившуюся ситуацию, мы делаем всё для её исправления и обязательно решим проблемы, а для этого необходимо чётко понимать их причины.
Первая – значительный рост количества коммунальных отходов за последние 9 дней. Мусора стало, как минимум, на четверть больше. Это хороший показатель уровня жизни горожан, но дополнительная нагрузка на коммунальщиков.
Вторая причина в том, что весь мусор теперь приходится возить не за 15 километров от города, как раньше, а за 75. Так определено нам, как региональному оператору, территориальной схемой обращения с отходами – основным документом, определяющим нашу работу. Из-за таких расстояний, а это 150 километров туда и обратно, мусоровозы делают меньше рейсов и не успевают объехать все площадки.
Третья причина в том, что ряд организаций, вывозивших отходы в Елецкой зоне все это время, в последний момент отказались продолжать работу. Новые подрядчики пока не имеют необходимой базы данных и не выстроили рабочую логистическую схему.
Сейчас мы работаем над всеми перечисленными проблемами. Прежде всего, находим и привлекаем новую технику: мусоровозы, погрузчики, самосвалы. В связи с этим, приглашаем ельчан на работу в нашу компанию. Нам требуются водители и грузчики. Уже 9 января опытные специалисты нашей компании начнут выстраивать новую логистику, чтобы без регулярного обслуживания не оставалось ни одной площадки, ни одной улицы частного сектора. Кроме того, мы планируем увеличить количество контейнеров на тех площадках, где их явно недостаточно. Там, где есть возможность, и необходимость мы поставим вместительные бункеры, заменяющие 8 обычных контейнеров.
Мы не снимаем с себя ответственность и не обещаем чуда уже завтра. Но мы умеем работать и сделаем всё, чтобы за ближайшие 5-6 дней очистить город и наладить регулярный вывоз, чтобы подобная ситуация больше не повторилась. Благодарим жителей за терпение и внимание к теме чистоты!»
Итак, если только сегодня, 9 января, новый региональный оператор начал выстраивать новую логистику вывоза мусора из Ельца, то горожан можно только пожалеть. И пожелать, чтобы морозы не покидали этот город хотя бы до марта. Чтобы кучи мусора не стали зловонными, пока чиновники и коммерсанты разгребут уже существующие и появившиеся новые завалы.
Гость
Операция
Елец
А что?
Врио
цирк
007
Житель
Рф
Все в этой сране