Вылез, пошалил и снова залез: полиция проводит проверку по факту полуголого перформанса на пятом этаже

Соседи вызвали полицию.

На улице Юных Натуралистов, 15 полуголый мужчина вылез на карниз и устроил перформанс. Очевидцы не оценили представление и вызвали полицию.— Мужчина проживает в данной квартире. Он сам вернулся домой. На момент приезда полиции его жизни ничего не угрожало. Проводится проверка по факту случившегося, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.