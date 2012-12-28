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Вылез, пошалил и снова залез: полиция проводит проверку по факту полуголого перформанса на пятом этаже
Происшествия
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29 минут назад
Вылез, пошалил и снова залез: полиция проводит проверку по факту полуголого перформанса на пятом этаже
Соседи вызвали полицию.
— Мужчина проживает в данной квартире. Он сам вернулся домой. На момент приезда полиции его жизни ничего не угрожало. Проводится проверка по факту случившегося, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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