Общество
сегодня, 16:40
Областное управление ЖКХ обязалось быстро разрешить мусорную проблему в Ельце
Однако главный коммунальщик региона отказался сообщить, когда именно.
Сегодня после сообщения GOROD48 о "мусорном коллапсе" в Ельце областное управление ЖКЖ распространило сообщение для СМИ.
Из него следует, что 1 января в регионе к работе приступили два новых оператора по вывозу ТКО, его переработке и утилизации - ООО "ТЭКО-сервис" и ООО "РМК". Первое предприятие обслуживает Елец и шесть сельских районов, второе - Лебедянь, Данков, Чаплыгин и еще три района. И, поскольку это дело новое, не обошлось, мол, без накладок. В частности, из-за уточнения базы данных клиентов региональных операторов, занесенности дорог снегом, вывоза отходов на лицензированные полигоны, которые порой отстоят от мест сбора мусора на десятки километров вывоз ТКО из Ельца сразу же после новогодней ночи застопорился. И сегодня и.о. начальника областного управления ЖКХ Максим Ермолов на экстренном брифинге сообщил, что явление это - временное.
- Ситуация будет стабилизирована в кратчайшие сроки, - сообщил журналистам исполняющий обязанности начальника областного управления.
Впрочем, чиновник отказался дать слово, что хотя бы до 1 февраля Елец будет очищен от накопившегося за новогодние каникулы мусора.
Максим Ермолов сообщил, что уже во втором квартале текущего года планируется запуск полигонов в Долгоруковском и Становлянском районах, также ведется строительство полигона в Елецком районе, который приступит к приему отходов летом-осенью текущего года. Кроме того, до конца года запланировано создание мусоросортировочного комплекса в Долгоруковском районе в рамках национального проекта «Экология».
Из него следует, что 1 января в регионе к работе приступили два новых оператора по вывозу ТКО, его переработке и утилизации - ООО "ТЭКО-сервис" и ООО "РМК". Первое предприятие обслуживает Елец и шесть сельских районов, второе - Лебедянь, Данков, Чаплыгин и еще три района. И, поскольку это дело новое, не обошлось, мол, без накладок. В частности, из-за уточнения базы данных клиентов региональных операторов, занесенности дорог снегом, вывоза отходов на лицензированные полигоны, которые порой отстоят от мест сбора мусора на десятки километров вывоз ТКО из Ельца сразу же после новогодней ночи застопорился. И сегодня и.о. начальника областного управления ЖКХ Максим Ермолов на экстренном брифинге сообщил, что явление это - временное.
- Ситуация будет стабилизирована в кратчайшие сроки, - сообщил журналистам исполняющий обязанности начальника областного управления.
Впрочем, чиновник отказался дать слово, что хотя бы до 1 февраля Елец будет очищен от накопившегося за новогодние каникулы мусора.
Максим Ермолов сообщил, что уже во втором квартале текущего года планируется запуск полигонов в Долгоруковском и Становлянском районах, также ведется строительство полигона в Елецком районе, который приступит к приему отходов летом-осенью текущего года. Кроме того, до конца года запланировано создание мусоросортировочного комплекса в Долгоруковском районе в рамках национального проекта «Экология».
Mikl
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