В Грязинском округе во дворе нашли труп 45-летней женщины

Причины и обстоятельства её смерти выясняют правоохранители.

18 августа около восьми утра в селе Колоусовка Грязинского округа во дворе частного жилого дома был обнаружен труп 45-летней женщины без внешних признаков насильственной смерти.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, причины и обстоятельства её смерти выясняют правоохранители.