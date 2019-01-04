Общество

50 минут назад

Из парка Победы сегодня сбежал северный олень

4 578
#олени
Из парка Победы сегодня сбежал северный олень

Оленя поймали с трудом. И с собаками.

Как сообщается в группе "Липецк - мой город", сегодня из контактного зоопарка парка Победы убежал олень. 

Но в свою страну оленью он не успел умчать, оленя поймали на 24 микрорайоне.

Олени из фермерского хозяйства села Ольховка Добринского района Снежка и Майка находятся в парке Победы с середины декабря.

Ранее олени из Ольховки, куда их привезли фермеры Тарасовы из Кандалакши, бывали в Нижнем парке, где катали детей.




4 578
#олени

Комментарии (4)

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АВИР

16 минут назад
Люблю очень овец в попец!
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Ворчун

26 минут назад
Даже олени с Липецка бегут!
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5 й день

31 минуту назад
уже олени забегали
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Кличко

41 минуту назад
Я пробывал тушенку из оленины. Только банку сам открыть не мог. У вас в России резьба не в ту сторону
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