Из парка Победы сегодня сбежал северный олень

Оленя поймали с трудом. И с собаками.

Как сообщается в группе "Липецк - мой город", сегодня из контактного зоопарка парка Победы убежал олень.Но в свою страну оленью он не успел умчать, оленя поймали на 24 микрорайоне.Олени из фермерского хозяйства села Ольховка Добринского района Снежка и Майка находятся в парке Победы с середины декабря.Ранее олени из Ольховки, куда их привезли фермеры Тарасовы из Кандалакши, бывали в Нижнем парке, где катали детей.