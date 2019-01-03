Происшествия

55 минут назад

Полиция ищет представителей ЧОП избивших и ограбивших липчан

3 1822
#ЧОП #нападение
Полиция ищет представителей ЧОП избивших и ограбивших липчан

На машине, гнавшейся за посетителями кафе, было написано "ГБР"

Как сообщает читательница GOROD48, на ул. Первомайской некие люди избили и ограбили трех человек.

"Трое ребят шли из кафе домой, остановилась машина с логотипом ГБР. Трое из этой машины вышли, избили и вытащили деньги и телефон из кармана пострадавших. Один из пострадавших с сотрясением и сломанным носом в больнице БСМП. Полиция ищет виновных", сообщает липчанка.
3 1822
#ЧОП #нападение

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

цирк

5 минут назад
хорошо это были бывшие колхозные шофера и комбайнеры, а не сегодняшняя рос гвардия, а то убили бы к чертям.
ответить

Таксор

18 минут назад
Мне кажется они за счет в кафе не заплатили и убежали, были бы трезвые хотя бы один из 3-х запомнил бы номер, модель машины, название фирмы охраны и т.д. и т.п.
ответить

терпилыч

20 минут назад
из Горгоны наверное
ответить

Еще в рубрике

Липчанка заправилась с чужой топливной карты на 35 тысяч рублей
#кража
Липчанка заправилась с чужой топливной карты на 35 тысяч рублей

5 минут назад

Происшествия
Липчанин обокрал несколько сараев в Лебедянском районе
#кража
Липчанин обокрал несколько сараев в Лебедянском районе

7 минут назад

Происшествия
Десять гусей украл житель Добринского района
#кража
Десять гусей украл житель Добринского района

10 минут назад

Происшествия
Житель Долгоруковского района украл из магазина подарочный набор
#кража
Житель Долгоруковского района украл из магазина подарочный набор

13 минут назад

Происшествия
Липчанка зарезала сожителя соседки
#убийство
17
Липчанка зарезала сожителя соседки

вчера, 23:14

Происшествия
Ельчанина покусал в бане алабай-контролер
#собака #нападение
47
Ельчанина покусал в бане алабай-контролер

вчера, 21:43

Происшествия