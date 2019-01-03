Полиция ищет представителей ЧОП избивших и ограбивших липчан

На машине, гнавшейся за посетителями кафе, было написано "ГБР"

Как сообщает читательница GOROD48, на ул. Первомайской некие люди избили и ограбили трех человек.



"Трое ребят шли из кафе домой, остановилась машина с логотипом ГБР. Трое из этой машины вышли, избили и вытащили деньги и телефон из кармана пострадавших. Один из пострадавших с сотрясением и сломанным носом в больнице БСМП. Полиция ищет виновных", сообщает липчанка.