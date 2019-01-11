Житель Казинки забил жену до смерти

Следственным отделом по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя села Казинки, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщает СУ СК РФ по Липецкой области, по данным следствия, утром 1 января пьяный подозреваемый жестоко избил жену, нанеся ей множественные удары руками и ногами, в том числе по голове. От полученных травм 49-летняя женщина потеряла сознание.Мужчина обратился за медицинской помощью. Женщину госпитализировали в больницу, где она скончалась на следующий день в результате закрытой черепно-мозговой травмы.



На время предварительного следствия подозреваемый заключен под стражу. Вину в совершении преступления он признал и подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего, подтвердив показания при их проверки следователем на месте преступления. При допросе он пояснил, что вернувшись после новогодней ночи 1 января, не застал дома свою жену и отправился на её поиски. Когда вернулся, супруга находилась в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры он жестоко избил её. На теле потерпевшей эксперты зафиксировали более 60 травматических воздействий.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий для сбора и закрепления доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.



Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

