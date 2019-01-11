Происшествия

сегодня, 12:12

Житель Казинки забил жену до смерти

7 2649
#убийство
Житель Казинки забил жену до смерти

Следственным отделом по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя села Казинки, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщает СУ СК РФ по Липецкой области, по данным следствия, утром 1 января пьяный подозреваемый жестоко избил жену, нанеся ей множественные удары руками и ногами, в том числе по голове. От полученных травм 49-летняя женщина потеряла сознание.Мужчина обратился за медицинской помощью. Женщину госпитализировали в больницу, где она скончалась на следующий день в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

На время предварительного следствия подозреваемый заключен под стражу. Вину в совершении преступления он признал и подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего, подтвердив показания при их проверки следователем на месте преступления. При допросе он пояснил, что вернувшись после новогодней ночи 1 января, не застал дома свою жену и отправился на её поиски. Когда вернулся, супруга находилась в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры он жестоко избил её. На теле потерпевшей эксперты зафиксировали более 60 травматических воздействий.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий для сбора и закрепления доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. 
7 2649
#убийство

Комментарии (7)

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Милая Оксана

13 минут назад
Че ты из неё выбивал то ? Мразь !
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Все ваши жены на Мамбе сидят знакомятся

15 минут назад
И порятся век гаджетов все шито крыто))))
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Свинарь

45 минут назад
"Бей бабу молотом - будет баба золотом ! "
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ната

54 минуты назад
А сам то ты где был в Новогоднюю ночь? Руки бы по отрубать за это.
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49

59 минут назад
Animal planet, где жору потерял???
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Гулящих жён забивают

сегодня, 12:40
Так во все времена и во всех странах было
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Animal planet

сегодня, 12:34
Уже второе убийство в новогоднюю ночь в состоянии опьянения Новогоднее волшебство по-липецке)))
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