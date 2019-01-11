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Житель Казинки забил жену до смерти
Следственным отделом по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя села Казинки, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
На время предварительного следствия подозреваемый заключен под стражу. Вину в совершении преступления он признал и подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего, подтвердив показания при их проверки следователем на месте преступления. При допросе он пояснил, что вернувшись после новогодней ночи 1 января, не застал дома свою жену и отправился на её поиски. Когда вернулся, супруга находилась в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры он жестоко избил её. На теле потерпевшей эксперты зафиксировали более 60 травматических воздействий.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий для сбора и закрепления доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Милая Оксана
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