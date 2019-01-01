Происшествия

13 минут назад

В новогоднюю ночь 6 липчан сломали себе ноги и руки

97
#медицина
В новогоднюю ночь 6 липчан сломали себе ноги и руки

А вообще с разными травмами в дежурную больницу Липецка обратились 47 горожан.

Как сообщила GOROD48 заместитель начальника областного управления здравоохранения Галина Левакова, новогодняя ночь в Липецке прошла достаточно спокойно.

В травмпункт дежурной по городу больницы "Свободный Сокол" с жалобами на состояние здоровья обратились 47 горожан. Все они находились в разной степени алкогольного опьянения и травмы получили на улицах. Шесть человек после обследования медиками остались в стационаре: у них диагностированы переломы рук и ног. 

Также медики выезжали на семь ДТП, в которых потребовалась их помощь. К сожалению, в одном случае они прибыли к месту аварии на елецкой трассе слишком поздно: водитель попавшего в аварию автомобиля скончался от полученных травм.  
97
#медицина

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