сегодня, 12:07
1 января 39-летний мужчина задушил отца из-за бутылки водки
Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела по факту смерти 68-летнего жителя Лев-Толстовского района заключен под стражу подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Действия 39-летнего мужчины следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Утром 1 января мужчина пришел домой с бутылкой водки и заснул. Когда мужчина проснулся, оказалось, что бутылка пуста. Предположив, что водку мог выпить его отец, он устроил допрос с пристрастием. Повалил пенсионера на пол, сломал коленом ребра, а потом коленом же и задушил. Чтобы скрыть следы преступления, сын замыл пятна крови, снял с отца испачканную одежду и сжег её. О скоропостижной смерти отца он рассказал брату, который и обратился в правоохранительные органы.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области, экспертиза установила, что смерть пожилого мужчины наступила от асфиксии. Да и сам 39-летний ранее судимый подозреваемый не стал скрывать, что убил 68-летнего отца.
Кстати, погибший пенсионер отсидел срок за убийство матери подозреваемого. Это было одной из причиной неоднократных ссор и потасовок между родственниками.
На время предварительного следствия подозреваемый заключен под стражу.
ОДИН ГОЛОС
ДНР
Мужик
норм
сын за отца пьет без конца
Animal planet
Да уж!
Animal planet
библиотекарша ленка
липчанка