1 января 39-летний мужчина задушил отца из-за бутылки водки

Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела по факту смерти 68-летнего жителя Лев-Толстовского района заключен под стражу подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Действия 39-летнего мужчины следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Утром 1 января мужчина пришел домой с бутылкой водки и заснул. Когда мужчина проснулся, оказалось, что бутылка пуста. Предположив, что водку мог выпить его отец, он устроил допрос с пристрастием. Повалил пенсионера на пол, сломал коленом ребра, а потом коленом же и задушил. Чтобы скрыть следы преступления, сын замыл пятна крови, снял с отца испачканную одежду и сжег её. О скоропостижной смерти отца он рассказал брату, который и обратился в правоохранительные органы.



Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области, экспертиза установила, что смерть пожилого мужчины наступила от асфиксии. Да и сам 39-летний ранее судимый подозреваемый не стал скрывать, что убил 68-летнего отца.

Кстати, погибший пенсионер отсидел срок за убийство матери подозреваемого. Это было одной из причиной неоднократных ссор и потасовок между родственниками.

На время предварительного следствия подозреваемый заключен под стражу.

