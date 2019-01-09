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1 января 39-летний мужчина задушил отца из-за бутылки водки

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#убийство
1 января 39-летний мужчина задушил отца из-за бутылки водки

Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела по факту смерти 68-летнего жителя Лев-Толстовского района заключен под стражу подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Действия 39-летнего мужчины следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Утром 1 января мужчина пришел домой с бутылкой водки и заснул. Когда мужчина проснулся, оказалось, что бутылка пуста. Предположив, что водку мог выпить его отец, он устроил допрос с пристрастием. Повалил пенсионера на пол, сломал коленом ребра, а потом коленом же и задушил. Чтобы скрыть следы преступления, сын замыл пятна крови, снял с отца испачканную одежду и сжег её. О скоропостижной смерти отца он рассказал брату, который и обратился в правоохранительные органы.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области, экспертиза установила, что смерть пожилого мужчины наступила от асфиксии. Да и сам 39-летний ранее судимый подозреваемый не стал скрывать, что убил 68-летнего отца.

Кстати, погибший пенсионер отсидел срок за убийство матери подозреваемого. Это было одной из причиной неоднократных ссор и потасовок между родственниками.

На время предварительного следствия подозреваемый заключен под стражу.

11 1029
#убийство

Комментарии (11)

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ОДИН ГОЛОС

1 минуту назад
ПРАВИЛЬНО ЧТО ТАКИХ ЛЮДЕЙ БОГ УБИРАЕТ ОТ НАС ХОТЯ ЭТО НЕ ГУМАННО
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ДНР

10 минут назад
Ждем к себе подобных Хероев! У нас тут все такие...
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Мужик

33 минуты назад
Поплатился,что тут скажешь.Хотя обычно никакого воздействия за деяния прошлых лет нет.Но оказывается иногда есть.
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норм

36 минут назад
Это типичный Липецк! Из этой семьи получились бы идеальные волонтеры.
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сын за отца пьет без конца

46 минут назад
прикольно будет если выяснится что он сам ее и выпил, перед сном) * !)
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Animal planet

47 минут назад
Ну и семейка монстров,жесть.
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Да уж!

53 минуты назад
Конец света так и выглядит!
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Animal planet

54 минуты назад
Так вот они какие духовные скрепы?!
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библиотекарша ленка

56 минут назад
я тоже за -5оо рублей помогала выборы фальсифицировать , простите меня люди
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липчанка

59 минут назад
ну все дальше двигаться некуда это тупик сливайте воду
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