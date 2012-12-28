Сегодня в Липецке: Бензиновый спас, как передвигаться по городу без топлива и мамочек хотят перевести на удалёнку
Липецкая вечЁрка: удар в челюсть, овчарку натравили на человека и умершая от бледной поганки
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Общество
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сегодня, 17:15
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В отношении ударившего 16-летнего подростка мужчины возбуждено уголовное дело
У мальчика сломана челюсть.
Напомним, 17 августа примерно в 19:40 в скейт-парке в Молодёжном мужчина сломал челюсть 16-летнему велосипедисту, катающемуся на трюковом BMX-велосипеде. Мальчику прямо в парк вызвали скорую. Сейчас он находится в лор-отделении Областной детской клинической больницы. У него — сложные переломы: сломаны и верхняя, и нижняя челюсти, выбиты жевательные зубы.
«Вечером 17 августа в полицию поступило заявление от законного представителя юноши о конфликте, который произошёл в парке «Молодежный» в Липецке между несовершеннолетним и взрослым мужчиной. С места происшествия подросток был госпитализирован. В рамках проведения первоначальной проверки сотрудниками полиции личность злоумышленника была установлена. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Максимальная санкция вменяемой 43-летнему липчанину статьи — три года лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.
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