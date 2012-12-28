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сегодня, 17:15
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В отношении ударившего 16-летнего подростка мужчины возбуждено уголовное дело

У мальчика сломана челюсть.

Липецкий отдел полиции №7 возбудил уголовное дело по части первой статьи 112 УК РФ в отношении 43-летнего липчанина, который подозревается в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью 16-летнего подростка.

Напомним, 17 августа примерно в 19:40 в скейт-парке в Молодёжном мужчина сломал челюсть 16-летнему велосипедисту, катающемуся на трюковом BMX-велосипеде. Мальчику прямо в парк вызвали скорую. Сейчас он находится в лор-отделении Областной детской клинической больницы. У него — сложные переломы: сломаны и верхняя, и нижняя челюсти, выбиты жевательные зубы.

«Вечером 17 августа в полицию поступило заявление от законного представителя юноши о конфликте, который произошёл в парке «Молодежный» в Липецке между несовершеннолетним и взрослым мужчиной. С места происшествия подросток был госпитализирован. В рамках проведения первоначальной проверки сотрудниками полиции личность злоумышленника была установлена. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

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Максимальная санкция вменяемой 43-летнему липчанину статьи — три года лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Позорище
17 минут назад
Надеюсь по полной его накажут. Только недомужики могут школьников так жёстко избивать. У меня рука бы не поднялась. Максимум оплеуху мог бы втащить. Да и то, если бы поц первый полез. На зоне его научат
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032
14 минут назад
да ты бы и оплеуху не дашь. Только поноешь тут на сайте и пойдешь за пивком
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Дружок
25 минут назад
Такие как он очень нужны, он потом может пойти охранником работать , жену босса охранять , а то они страдают манией преследования , им постоянно что то мерещится и чуть что гбр вызывают , ха ха ха!
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Может
45 минут назад
Наоборот,взять его охранником в школу.Молодец мужик,не стал терпеть молодую борзоту.
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МихалИваныч
22 минуты назад
дык он сам не старая борзота, в чем молодец? такому даже максимальные 3 года - маловато будет.
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Он герой
45 минут назад
Его нужно наградить, а не сажать. Надеюсь отделается условным сроком.
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