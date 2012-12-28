В части районов Тракторного и Матырского отключат холодную воду
20 августа «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Бахаева, 16, проезд Ильича, стр. 5 – без холодной воды временно останутся жители Тракторного и Матырского, сообщили в компании.
С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в частном секторе улиц Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёной, Ильича, Бахаева, Басинского, Красивой, Полунина, проезда Ильича, переулков 1-го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, 2-го Моторного, Моторного, Театрального, 2-го Театрального, Садового, 2-го Садового, Спортивного.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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