В части районов Тракторного и Матырского отключат холодную воду

20 августа «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Бахаева, 16, проезд Ильича, стр. 5 – без холодной воды временно останутся жители Тракторного и Матырского, сообщили в компании.