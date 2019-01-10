Общество

28 минут назад

Сосульки образуют причудливые узоры на липецких домах (ФОТО)

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#Сосульки #опасность
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Сосульки образуют причудливые узоры на липецких домах (ФОТО)

И в любой момент вся эта «красота» может рухнуть вниз.

Сосульки остаются одной из главных коммунальных напастей в Липецке и в начале 2019 года.В редакцию чуть ли не каждый день присылают фотографии крыш домов, с которых угрожающе свисает наледь.

При этом большинство писем содержит призывы о помощи, чтобы журналистам удалось «разбудить» управляющие компании. Судя по некоторым снимкам, крыши на домах не чистили очень долго. Порой сосульки выстраиваются в целые ледяные дворцы - как например, на доме 12/2 на улице Циолковского.

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Ледяные сталактиты, двигаясь сверху вниз заковали в ледяной короб 4 этажа!

Дом расположен на 8-м микрорайоне, который вообще является одним из наиболее проблемных в плане сосулек. Другой читатель прислал нам фотографии домов №№5, 11 и 25 на улице Московской. Картина такая же - ходить здесь просто опасно и нужно постоянно поднимать голову вверх, чтобы получить шанс увернуться от сорвавшейся с верхотуры ледяной глыбы.

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Не сильно поменялась ситуация и на 10-м микрорайоне, о жалобах на сосульки со стороны жителей которого мы писали раньше.

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Между тем прокуратура уже не раз разъясняла, что в случае повреждения здоровья или имущества человека упавшей вниз сосулькой, ответственность ляжет на управляющие компании. Но, перефразируя известную поговорку, пока сосулька не рухнет, дворник не пошевелится?

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#Сосульки #опасность
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