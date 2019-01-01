После боя курантов в Липецке на свет появились трое малышей

Первая малышка родилась 1 января в 00.55 часов

С 00.00 до 10.00 в учреждениях родовспоможения Липецка появились на свет всего трое малышей – девочка и два мальчика. Первой оказалась девочка, которая родилась в 0.55 в городском роддоме №1. Еще двоих мальчиков приняли в Липецком областном перинатальном центре: первого – около 02.30.

А вот в Липецком городском перинатальном центре новогодняя ночь и для медиков, и для рожениц выдалась спокойной – там крайний новорожденный (в период до 10 утра 1 января) не стал ждать боя курантов, появившись на свет 31 декабря в 22.45.

Данные предоставили действующие в Липецке три медучреждения: Липецкий областной перинатальный центр, Липецкий городской перинатальный центр и Липецкий городской роддом.