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Общество
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19 минут назад
Сбития дронов в Липецкой области продолжались в течении дня
Минобороны сообщает о 438 БПЛА сбитых с восьми утра до восьми вечера.
Также сбития дронов зафиксированы над Черным морем.
В Липецкой области за день дважды включались сирены — объявлялся красный уровень воздушной опасности, угроза атак БПЛА.
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