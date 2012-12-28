Липчанин вернулся из украинского плена

Сегодня 103 российских военнослужащих были возвращены из украинского плена. Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ.

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Сегодня из украинского плена вернулся наш земляк.«Сейчас липецкий боец находится в Беларуси, где проходит медицинское обследование. После возвращения домой окажем ему всю необходимую помощь – от реабилитации до социальной адаптации. Благодарю уполномоченного по правам человека в Липецкой области Ираиду Юрьевну Тихонову. Она ведёт большую работу по возвращению наших военнослужащих из плена и помогает им снова оказаться дома, рядом с близкими», – сообщил губернатор Игорь Артамонов.По данным Минобороны России, 19 августа 103 российских военнослужащих были возвращены из украинского плена. Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ.Сейчас с российскими военнослужащими в Беларуси работает уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. После оказания психологической и медицинской помощи их доставят в Россию для реабилитации в госпиталях Минобороны.При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.