Общество

сегодня, 13:40

Елец аврально очищают от мусора

8 773
#мусор
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Елец аврально очищают от мусора

«Аж мусор вылетает через верх машины!»

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В первый рабочий день недели GOROD48 сообщил о замусоренном Ельце, городе, в котором 1 января начало работу тамбовское ООО «ТЭКО-Сервис», новый региональный оператор для этого города и еще шести сельских районов.

Тогда же мы разместили пресс-релиз компании, в котором были перечислены причины «мусорного коллапса» в Ельце: высокий уровень жизни ельчан (от этого, мол, и мусор), отдаленность полигона в Тербунах, куда вывозят бытовые отходы, отказ ряда субподрядных организаций работать на «ТЭКО-Сервис». В организации заявили, что «не обещают чуда жителям Ельца уже завтра», но сообщили, что сумеют очистить город от мусора в ближайшие 5-6 дней. То же самое сообщил на экстренном брифинге в администрации области и.о. начальника регионального управления ЖКХ Максим Ермолов. Мол, ситуация будет стабилизирована в кратчайшие сроки.

Региональный оператор и правда зашевелился.

«Огромное Вам спасибо!!! У нас в Ельце мусор стали вывозить даже ночью! Причем вместе со снегом! Машина компании «ТЭКО-Сервис» носится по центру Ельца со скоростью 80 км/час, аж мусор вылетает через верх машины!» - письмо такого содержания с приложенной видеозаписью пришло сегодня в редакцию GOROD48.

Впрочем, автор сообщения поставил под сомнение официальное сообщение регионального оператора.

«Представитель компании говорит неправду! Она в своем пресс-релизе говорит, что мусор из Ельца вывозится на полигон в Тербуны… Мусор из Ельца возится на несанкционированную свалку в Ельце, где село Лавы! Скоро будут фото и видео! Поэтому и вода в селе Ключ Жизни отравлена! Там закрытый полигон, в Нижнем Воргле примерно. Всё идёт в грунтовые воды и землю. В 2008 году должна была быть сделана рекультивация. Был даже сюжет про отравление детей в Ключе Жизни. А еще компания «ТЭКО-Сервис» снимает в Ельце помещение у… начальника комитета коммунального хозяйства Ельца Юрия Иванина, которое оформлено на его жену Галину!» - пишет житель Ельца.

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А как обстоят дела по очистке Ельца с точки зрения ООО «ТЭКО-Сервис»?

- Мы усиленно работаем над решением проблемы. Например, в помощь к тем четырем своим мусоровозам, что работали в Ельце, мы прислали еще четыре машины. Так что теперь город от мусора очищают сразу восемь машин. Они работают круглосуточно. Так, только вчера мы полностью очистили от мусора 18 контейнерных площадок в Ельце. При этом мы пользуемся небольшой по сравнению с обычными мусоровозами японской машиной, которая может ездить по узким улочкам старинной части города. Но мусора, благодаря мощному прессу, этот грузовик берет столько же, сколько и большие мусоровозы. В сутки мы вывозим на сертифицированный полигон в Тербунах порядка 500 кубометров твердых коммунальных отходов. Наша организация не возит мусор больше ни ни какие другие полигоны, - говорит пресс-секретарь тамбовского коммунального предприятия Ирина Ильина.

Ирина Ильина сообщила, что к понедельнику 14 января весь мусор с улиц и микрорайонов Ельца будет вывезен, и предприятие с аврального режима работы переключится на обычный режим работы.

- Мы заметили, что Ельцу не хватает существующих контейнеров. Поэтому мы начнем увеличивать их число там, где их явно недостаточно. Где есть возможность, мы поставим вместительные бункеры, заменяющие восемь обычных контейнеров, - сказала Ирина Ильина.
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8 773
#мусор
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Комментарии (8)

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тришка

8 минут назад
слухи что должность панова отстоял перед артомоновым его назначенец архипенко, так что ему все ровно
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Мама с аленьким ребенком

57 минут назад
Позорище! Сегодня мы думали, что просто не дойдем до детского сада. Ребенка из-за снега было не видно, люди падали в снег, тропинок не было, дороги не чищены. В последние годы в нашем городе Ельце с порядком на улицах твориться что-то безобразное. Сергей Алексеевич совсем работать перестал, его наверно возят на санях на работу. Ему все нипочем, а люди страдают.
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Снег-снежок

сегодня, 14:23
Панову Сергею Алексеевичу : Убирать снег будете или как, так оставите, как обычно вы делаете.
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Просто мусор

сегодня, 14:21
Панову Сергею Алексеевичу - главе города Ельца ----Верните, верните, былую славу городу Ельцу! Хоть мусор уберите. А можно вас очень сильно попросить, только не обижайтесь, не нервничайте, да не дай божок заболеете ----- А СНЕГ ВЫ КОГДА УБЕРЕТЕ С * ??
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ельчанин

сегодня, 14:17
Не осрамим наших предков!!!!Вернем Ельцу былую славу! ---Панов Сергей Алексеевич --глава города Ельца.
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ельчанин

сегодня, 14:16
Вернееееем Ельцууууу былуюююю славуууу!!!!!!- Панов Сергей Алессеевич--глава города Ельца.
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Абсурд

сегодня, 14:11
Что же за страна такая Россия, пока не пнешь, никто ничего делать не будет!
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Фууу

сегодня, 14:02
Я подумал что анально очищают)))
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