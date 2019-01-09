Общество

сегодня, 15:21

Жители Университесткого собирают средства на разрушенную уличную библиотеку

6 575
#библиотека
Жители Университесткого собирают средства на разрушенную уличную библиотеку

Уличный библиотечный ящик был разрушен в новогоднюю ночь

Как  сообщал GOROD48, 1 января жители микрорайона "Университетский" обнаружили, что уличный книжный шкаф для буккроссинга - раскурочен.

Уже через несколько дней жители задумали восстановить уличную библиотеку и объявили сбор средств

В первые же дни жители собрали 4 тысячи.
6 575
#библиотека

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

skrip

5 минут назад
На два листа фанеры и петли 4 косаря. Круто.Не проще ли старый бельевой шкаф с полками с помойки приволочь.
ответить

Тилихент

9 минут назад
С нашими липецкими быдланами ящик надо из стали делать потолще и анкерами крепить. Тогда повисит.
ответить

Сельдерей не растет на Университетском.

12 минут назад
Город 48, а вам не кажется что слово раскурочен не подходит для публичной статьи.Правильней написать разрушен вандалами.
ответить

Сельдерей не растет на Университетском.

16 минут назад
Ну собрали и собрали,что такого.Ну я бы не стал второй раз на одни и те же грабли наступать.
ответить

Наталья

24 минуты назад
Вандалы все порушат,кому вы решили привить культуру?не проще где то в местах охраняемых это установить?
ответить

ДУРА !!!

40 минут назад
Не библиотеку, а книготочку (буккроссинг по-нерусски)
ответить

Еще в рубрике

83 пьяных водителей задержали в новогодние праздники
#правила дорожного движения
2
83 пьяных водителей задержали в новогодние праздники

сегодня, 14:55

Общество
УФСБ заинтересовали связи чиновников и бизнеса при ремонте главной площади в Долгоруково
#проверка #ремонт #контракт
10
УФСБ заинтересовали связи чиновников и бизнеса при ремонте главной площади в Долгоруково

сегодня, 14:20

Общество
УФАС по Липецкой области не в силах одолеть главу сельского поселения
#УФАС по Липецкой области
21
УФАС по Липецкой области не в силах одолеть главу сельского поселения

сегодня, 13:52

Общество
Мэрия заплатит долги банкротящихся транспортников
#банкрот #транспорт
3
Мэрия заплатит долги банкротящихся транспортников

сегодня, 13:04

Общество
«Вот и праздникам конец, а кто выжил - молодец»
#будни #работа #каникулы
«Вот и праздникам конец, а кто выжил - молодец»

сегодня, 12:50

Общество
Рейтинг Игоря Артамонова немного подрос
#рейтинг #Артамонов
65
Рейтинг Игоря Артамонова немного подрос

сегодня, 12:15

Общество