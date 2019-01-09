Общество
сегодня, 15:21
Жители Университесткого собирают средства на разрушенную уличную библиотеку
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Уличный библиотечный ящик был разрушен в новогоднюю ночь
Как сообщал GOROD48, 1 января жители микрорайона "Университетский" обнаружили, что уличный книжный шкаф для буккроссинга - раскурочен.
Уже через несколько дней жители задумали восстановить уличную библиотеку и объявили сбор средств
В первые же дни жители собрали 4 тысячи.
Уже через несколько дней жители задумали восстановить уличную библиотеку и объявили сбор средств
В первые же дни жители собрали 4 тысячи.
6 575
skrip
Тилихент
Сельдерей не растет на Университетском.
Сельдерей не растет на Университетском.
Наталья
ДУРА !!!