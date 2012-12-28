Сегодня в Липецке: Бензиновый спас, как передвигаться по городу без топлива и мамочек хотят перевести на удалёнку
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Общество
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22 минуты назад
Липецкая вечЁрка: незаконный запуск беспилотника, бюст на пустыре и труп во дворе
Сегодня, 19 августа, липчанина оштрафовали за запуск беспилотника, на улице Хлебозаводской в Грязях зарастает тропой памятник Пушкину, и в селе Колоусовка нашли труп 45-летней женщины.
Днем ситуация несильно изменилась. С утра ввели красный уровень по всей Липецкой области, примерно через час его отменили, но потом снова ввели на два часа. Далее красный уровень ввели только для нескольких округов региона. Тоже ненадолго.
«Да уже как колыбельная, хоть один раз за ночь, но воет», — написал комментатор.
«Да уже никто и не обращает на это внимание, если где крутятся деньги. Кружки, секции, платные поликлиники и др.», — сообщила Правда.
Несмотря на такую ситуацию, в июне на улице Катукова 21-летний липчанин запустил беспилотник.
Он был привлечен к административной ответственности по части первой статьи 3.8 КоАП Липецкой области и оштрафован на 1000 рублей.
Напомним, ограничения на запуск беспилотников в Липецкой области действуют с 26 мая 2023 года. Исключения сделаны для беспилотников органов государственной власти и силовых структур, когда использование такой техники необходимо для обеспечения безопасности.
Сегодня 103 российских военнослужащих были возвращены из украинского плена. Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ. Вечером губернатор сообщил, что из украинского плена вернулся наш земляк.
«Сейчас липецкий боец находится в Беларуси, где проходит медицинское обследование. После возвращения домой окажем ему всю необходимую помощь – от реабилитации до социальной адаптации. Благодарю уполномоченного по правам человека в Липецкой области Ираиду Юрьевну Тихонову. Она ведёт большую работу по возвращению наших военнослужащих из плена и помогает им снова оказаться дома, рядом с близкими», – сообщил Игорь Артамонов.
В Грязях за строительным магазином на улице Хлебозаводской среди бурьяна заметили бюст Пушкина.
Фото - vk.ru/gryazy_delo
Фотографии народного памятника появились в соцсетях и вызвали большой резонанс. Вроде бы его даже выкинули на пустырь, после продажи дома на улице Школьной, где раньше стоял бюст.
Возможно, автора памятника — художник Виктор Иванович Бурков. Некоторые грязинцы предлагают перенести бюст в село Кореневщино Добровского округа, которое считается родиной предков Пушкина.
«А даже как-то символично получилось! Предлагаю оставить его там итог времени…Вдруг там появится тропа!» — написал филосос.
Во дворе частного жилого дома селе Колоусовка Грязинского округа был обнаружен труп 45-летней женщины без внешних признаков насильственной смерти.
Полицейские теперь выясняют все обстоятельства ее смерти.
Завтра в Липецке немного потеплее. По прогнозам синоптиков, днем в городе температура составит от +24 до +26 градусов. Кстати, самым жарким день 20 августа был отнюдь не в 2010 года, а в 1946, когда столбики термометров поднялись до отметки +37 градусов.
Сегодня отметили Яблочный Спас. По народным приметам, если в этот день было солнечно и тепло, значит зима будет снежной, но без сильных морозов.
И обратите внимание, в ночь с 19 на 20 августа (с 00:00 до 05:00) автобусы маршрутов № 30, 322 и 346 изменят схему движения и будут объезжать развлекательный центр «Мегаполис» из-за того, что в 9-м микрорайоне будут реконструировать трамвайные пути.
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