Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: Бензиновый спас, как передвигаться по городу без топлива и мамочек хотят перевести на удалёнку
Общество
В Грязинском округе во дворе нашли труп 45-летней женщины
Происшествия
Липецкая вечЁрка: удар в челюсть, овчарку натравили на человека и умершая от бледной поганки
Общество
21-летнего липчанина оштрафовали за запуск беспилотника на улице Катукова
Происшествия
37-летняя женщина на «Тойоте» врезалась в дерево
Происшествия
В отношении ударившего 16-летнего подростка мужчины возбуждено уголовное дело
Общество
Вылез, пошалил и снова залез: полиция проводит проверку по факту полуголого перформанса на пятом этаже
Происшествия
ПВО контролировали липецкое небо: есть сбития дронов самолетного типа
Происшествия
На середине реки заметили девушку: её доставили на берег спасатели
Происшествия
«Инфинити Групп» взяла контракт на ремонт дорог в Липецке в 2027 году
Общество
Читать все
В отношении ударившего 16-летнего подростка мужчины возбуждено уголовное дело
Общество
В Липецком горсовете прозвучал призыв ограничить школьников в пользовании гаджетами
Общество
На середине реки заметили девушку: её доставили на берег спасатели
Происшествия
Липчанка познакомилась в санатории с ростовчанкой и та обманула её на 36 000 рублей
Происшествия
Липчанин вернулся из украинского плена
Общество
Почти 4,5 тысячи жителей Липецкой области пострадали от клещей
Здоровье
Сбития дронов в Липецкой области продолжались в течении дня
Общество
Липецкая вечЁрка: незаконный запуск беспилотника, бюст на пустыре и труп во дворе
Общество
В части районов Тракторного и Матырского отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области сухо и до +28
Погода в Липецке
Читать все
Общество
115
22 минуты назад

Липецкая вечЁрка: незаконный запуск беспилотника, бюст на пустыре и труп во дворе

Сегодня, 19 августа, липчанина оштрафовали за запуск беспилотника, на улице Хлебозаводской в Грязях зарастает тропой памятник Пушкину, и в селе Колоусовка нашли труп 45-летней женщины.

Минувшую ночь липчане провели в  режиме опасности атак БПЛА. Над 22 регионами России, включая Липецкую область, и над Черным морем было уничтожено 453 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Днем ситуация несильно изменилась. С утра ввели красный уровень по всей Липецкой области, примерно через час его отменили, но потом снова ввели на  два часа. Далее красный уровень ввели только для нескольких округов региона. Тоже ненадолго.

«Да уже как колыбельная, хоть один раз за ночь, но воет», — написал комментатор.

«Да уже никто и не обращает на это внимание, если где крутятся деньги. Кружки, секции, платные поликлиники и др.», — сообщила Правда.

Несмотря на такую ситуацию, в июне на улице Катукова 21-летний липчанин запустил беспилотник.

Он был привлечен к административной ответственности по части первой статьи 3.8 КоАП Липецкой области и оштрафован на 1000 рублей.

Напомним, ограничения на запуск беспилотников в Липецкой области действуют с 26 мая 2023 года. Исключения сделаны для беспилотников органов государственной власти и силовых структур, когда использование такой техники необходимо для обеспечения безопасности. 

Сегодня 103 российских военнослужащих были возвращены из украинского плена. Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ. Вечером губернатор сообщил, что  из украинского плена вернулся наш земляк.

«Сейчас липецкий боец находится в Беларуси, где проходит медицинское обследование. После возвращения домой окажем ему всю необходимую помощь – от реабилитации до социальной адаптации. Благодарю уполномоченного по правам человека в Липецкой области Ираиду Юрьевну Тихонову. Она ведёт большую работу по возвращению наших военнослужащих из плена и помогает им снова оказаться дома, рядом с близкими», – сообщил Игорь Артамонов.


В Грязях за строительным магазином на улице Хлебозаводской среди бурьяна заметили бюст Пушкина.



Фото - vk.ru/gryazy_delo

Фотографии народного памятника появились в соцсетях и вызвали большой резонанс. Вроде бы его даже выкинули на пустырь, после продажи дома на улице Школьной, где раньше стоял бюст.

Возможно, автора памятника — художник Виктор Иванович Бурков. Некоторые грязинцы предлагают перенести бюст в село Кореневщино Добровского округа, которое считается родиной предков Пушкина.

«А даже как-то символично получилось! Предлагаю оставить его там итог времени…Вдруг там появится тропа!» — написал филосос.

Во дворе частного жилого дома селе Колоусовка Грязинского округа был обнаружен труп 45-летней женщины без внешних признаков насильственной смерти.

Полицейские теперь выясняют все обстоятельства ее смерти.

Завтра в Липецке немного потеплее. По прогнозам синоптиков, днем в городе температура составит от +24 до +26 градусов. Кстати, самым жарким день 20 августа был отнюдь не в 2010 года, а в 1946, когда столбики термометров поднялись до отметки +37 градусов.

Сегодня отметили Яблочный Спас. По народным приметам, если в этот день было солнечно и тепло, значит зима будет снежной, но без сильных морозов.

И обратите внимание, в ночь с 19 на 20 августа (с 00:00 до 05:00) автобусы маршрутов № 30, 322 и 346 изменят схему движения и будут объезжать развлекательный центр «Мегаполис» из-за того, что в 9-м микрорайоне будут реконструировать трамвайные пути.



вечЁрка
БПЛА
памятник
труп
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить