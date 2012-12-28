Липецкая вечЁрка: незаконный запуск беспилотника, бюст на пустыре и труп во дворе

Сегодня, 19 августа, липчанина оштрафовали за запуск беспилотника, на улице Хлебозаводской в Грязях зарастает тропой памятник Пушкину, и в селе Колоусовка нашли труп 45-летней женщины.