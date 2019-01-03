Происшествия
13 минут назад
Десять гусей украл житель Добринского района
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Сотрудниками ОМВД России по Добринскому району раскрыта кража десяти гусей из сарая на станции Плавица.
Оперативниками уголовного розыска установлен предполагаемый участник преступления - неработающий ранее судимый 42-летний житель Добринского района.
Фото: fotogl.com
Оперативниками уголовного розыска установлен предполагаемый участник преступления - неработающий ранее судимый 42-летний житель Добринского района.
Фото: fotogl.com
93