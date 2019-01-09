В новогоднюю ночь житель Липецкой области сжег свои гениталии

40-летний мужчина заснул на электрической плитке.

Такого пациента на памяти много уже чего повидавшего главврача липецкого Ожогового Центра Ильи Копылова еще не было: 40-летнего мужчину доставили в стационар с полностью сгоревшими гениталиями.



- Это - верх новогоднего апогея. Вместо промежности у пациента - только уголь, - резюмировал главный врач.



Удивительны как обстоятельства получения термической травмы пациентом Ожогового Центра, так и выдержка потерпевшего. Пьяный житель Добринки сел на электрическую плитку в новогоднюю ночь и заснул. В центральную районную больницу он обратился лишь позавчера. А ведь все это время он испытывал жуткую, ни с чем не сравнимую боль.



- Мы два дня консультировали своих коллег по телефону, пока им не удалось стабилизировать состояние ожогового больного. Только сегодня его доставили к нам в сокольскую больницу. Прогнозировать состояние здоровья этого пациента сложно. Если мы сумеем его спасти, то ему предстоит ряд серьезных пластических операций, - говорит Илья Копылов.



По словам главного врача Ожогового Центра, "фишкой" этих длинных новогодних праздников стали именно ожоги, а не обморожения. Так, пациентами медиков стали сразу несколько мужчин, которые обожгли конечности, спины и животы в банях, саунах и о те же электрические плитки (первый обожженный поступил в больницу уже в 4 часа утра 1 января). А еще одним пациентом Ожогового Центра стал липчанин, который так долго держал бенгальский огонь, что получил ожог кисти руки третьей степени.

