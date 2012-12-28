Сегодня в Липецке: Бензиновый спас, как передвигаться по городу без топлива и мамочек хотят перевести на удалёнку
Липецкая вечЁрка: удар в челюсть, овчарку натравили на человека и умершая от бледной поганки
Вылез, пошалил и снова залез: полиция проводит проверку по факту полуголого перформанса на пятом этаже
Происшествия
830
сегодня, 16:18
3
На середине реки заметили девушку: её доставили на берег спасатели
Девушка не рассчитала свои силы при заплыве.
«Спасатели поисково-спасательной службы на водных объектах Липецка подошли к ней на катере, подняли на борт и доставили на берег», — сообщает УГПСС Липецкой области.
Вчера липецкие спасатели на воде выручили троих отдыхающих, переоценивших свои возможности.
2
0
0
6
1
Комментарии (3)