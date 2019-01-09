сегодня, 11:49
Один из напавших на троих липчан «ГБРовцев» опознан
Он же косвенно подтвердил свое участие – вернув пропавший телефон
Как сообщал GOROD48, в ночь со 2 на 3 января на улице Первомайской, после того как трое липчан сняли в банкомате деньги, на них напали трое сотрудников в форме охранников ЧОП, выскочившие из спецмашины с опознавательными знаками одного из городских охранных предприятий.
Липчан начали избивать дубинками. У одного из них, наиболее пострадавшего, который до сих пор находится на больничном, украли деньги и телефон. Но он запомнил особую примету избивавшего его дубинкой человека в униформе – татуировку на шее.
По татуировке полицейские и нашли подозреваемого.
Уже 5 января было опознание. И как рассказал супруга избитого, он опознал участника избиения.
- Опознанный даже телефон украденный вернул. Правда, без сим-карты. И он сказал, что… нашел его, - рассказала GOROD48 супруга избитого – Нина.
По словам Нины, пока в полиции им подробностей не сообщают. Следствие идет.
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48
Катя
Ёршик
BOMZH
Свою рожу выстави
Учи жену щи варить
Катя
Кольт
Нине