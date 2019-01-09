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Один из напавших на троих липчан «ГБРовцев» опознан

45 2547
#нападение #ГБР #ЧОП
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Один из напавших на троих липчан «ГБРовцев» опознан

Он же косвенно подтвердил свое участие – вернув пропавший телефон

Как сообщал GOROD48, в ночь со 2 на 3 января на улице Первомайской, после того как трое липчан сняли в банкомате деньги, на них напали трое сотрудников в форме охранников ЧОП, выскочившие из спецмашины с опознавательными знаками одного из городских охранных предприятий.

Липчан начали избивать дубинками. У одного из них, наиболее пострадавшего, который до сих пор находится на больничном, украли деньги и телефон. Но он запомнил особую примету избивавшего его дубинкой человека в униформе – татуировку на шее.

По татуировке полицейские и нашли подозреваемого.

Уже 5 января было опознание. И как рассказал супруга избитого, он опознал участника избиения.

- Опознанный даже телефон украденный вернул. Правда, без сим-карты. И он сказал, что… нашел его, - рассказала GOROD48 супруга избитого – Нина.

По словам Нины, пока в полиции им подробностей не сообщают. Следствие идет.

45 2547
#нападение #ГБР #ЧОП
1

Комментарии (45)

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@

6 минут назад
Нине, эт ты про своего,путевого? Ну ну,значит успевает до часа ночи покуралесить. Сильно то не зарекайся за своего,а то как бы рыдать потом не пришлось.
ответить

48

8 минут назад
BOMZH, полностью поддерживаю!!!
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Катя

12 минут назад
Как уже опротивила эта рожа избитая
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Ёршик

13 минут назад
Антоха , из Реальных пацанов ?
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BOMZH

18 минут назад
А ведь в прошлом посте было прилично комментариев с сомнениями в том, что охранцы могли так поступить. А тут нате вам))) Пусть не обижаются адекватные представители данной профессии, но большинство из них это быдло. Быдло с комплексами неполноценности. Из тех, кого в детстве, в школе, в ПТУ чморили и унижали и они решили пойти в органы служить, чтобы обличив себя властью вымещать детские обиды. Но так как в органы совсем уж деградантов не берут - то путь один, в ГБР. Пусть хорошая, достойная зарплата и далека, а геморрой от постоянного сидения в машине наоборот, очень близок, НО зато дают дубинку и форму с нашивками. Дают РАЦИЮ, как в фильмах!!! Тьфу. Противно. И обидно за мужской пол.
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Свою рожу выстави

19 минут назад
Катя,
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Учи жену щи варить

19 минут назад
Нине,
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Катя

19 минут назад
Как уже опротивила эта рожа избитая
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Кольт

20 минут назад
Свободное обращение оружия легко решает проблему самообороны.
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Нине

21 минуту назад
Блин повторюсь жена Нина надо за своим алкашом смотреть было,получил по заслугам,нормальные мужики дома спят в час ночи а не шарахаются по кабакам
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