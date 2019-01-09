Один из напавших на троих липчан «ГБРовцев» опознан

Он же косвенно подтвердил свое участие – вернув пропавший телефон

Как сообщал GOROD48, в ночь со 2 на 3 января на улице Первомайской, после того как трое липчан сняли в банкомате деньги, на них напали трое сотрудников в форме охранников ЧОП , выскочившие из спецмашины с опознавательными знаками одного из городских охранных предприятий.

Липчан начали избивать дубинками. У одного из них, наиболее пострадавшего, который до сих пор находится на больничном, украли деньги и телефон. Но он запомнил особую примету избивавшего его дубинкой человека в униформе – татуировку на шее.

По татуировке полицейские и нашли подозреваемого.

Уже 5 января было опознание. И как рассказал супруга избитого, он опознал участника избиения.

- Опознанный даже телефон украденный вернул. Правда, без сим-карты. И он сказал, что… нашел его, - рассказала GOROD48 супруга избитого – Нина.

По словам Нины, пока в полиции им подробностей не сообщают. Следствие идет.