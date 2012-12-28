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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
В Липецкой области сухо и до +28
К выходным температура снова поползет вверх.
Среднесуточные температуры составят: 20 августа – 18-19 градусов тепла, что в пределах нормы, 21 и 22 августа – 22-24 градуса тепла, что на 4-6 градусов выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, ночью 5-10 м/сек, днем 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +10 до +15, днем от +23 до +28.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем – от +24 до +26 градусов.
День 20 августа стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1980 году – 5 градусов тепла.
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