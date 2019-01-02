Происшествия
53 минуты назад
В Задонске погиб директор хлебокомбината
Раны были не совместимы с жизнью
Как сообщал GOROD48, 31 декабря 60-летний житель Задонска выстрелил в себя из ружья ИЖ-27. Мужчина с серьезными травмами головы и лица был доставлен в Липецк, в больницу, где через несколько часов скончался.
Правоохранительные органы выясняют, был ли выстрел случайным или намеренным.
Как стало известно GOROD48, погибший - директор задонского хлебокомбината Юрий Щетинин.
Правоохранительные органы выясняют, был ли выстрел случайным или намеренным.
Как стало известно GOROD48, погибший - директор задонского хлебокомбината Юрий Щетинин.
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