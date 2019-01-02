Происшествия

53 минуты назад

В Задонске погиб директор хлебокомбината

9 1845
#ружье #
2
В Задонске погиб директор хлебокомбината

Раны были не совместимы с жизнью

Как сообщал GOROD48, 31 декабря 60-летний житель Задонска выстрелил в себя из ружья ИЖ-27. Мужчина с серьезными травмами головы и лица был доставлен в Липецк, в больницу, где через несколько часов скончался.

Правоохранительные органы выясняют, был ли выстрел случайным или намеренным. 

Как стало известно GOROD48, погибший - директор задонского хлебокомбината Юрий Щетинин.


9 1845
#ружье #
2

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Едерасты

10 минут назад
Конкурента убрали
ответить

Я

15 минут назад
Комбинат кому то приглянулся вот и * директора,скорее всего полицаи
ответить

Ы

20 минут назад
Бандиты теперь отберут комбинат,остальных дольщиков тоже грохнут под видом самоубийства
ответить

Без имени

22 минуты назад
Что же у нас народ такой сволочной???
ответить

Без имени

23 минуты назад
Жаль, очень жаль Юрия Степановича, хорошим был он человеком. Вечная память, покойся с миром.
ответить

Гвоздь

23 минуты назад
Собаке собачья смерть.
ответить

Работяга

25 минут назад
Завалили директора,теперь новые хозяева под себя подомнут хлебозавод
ответить

Без имени

26 минут назад
Когда похороны?
ответить

Гость

34 минуты назад
Вечная память Юрию Степановичу. Соболезнуем и скорбим вместе с родственниками.
ответить

Еще в рубрике

В елецком доме сгорел велосипед
В елецком доме сгорел велосипед

53 минуты назад

Происшествия
В Фащевке сгорел дом
#пожар
7
В Фащевке сгорел дом

вчера, 20:34

Происшествия
Пропавшая из садоводческого товарищества девушка нашлась
#поиски
13
Пропавшая из садоводческого товарищества девушка нашлась

вчера, 19:34

Происшествия
В Ссёлках горела баня
#пожар
5
В Ссёлках горела баня

вчера, 18:38

Происшествия
В Задонском районе сгорел дом
#пожар
В Задонском районе сгорел дом

вчера, 15:46

Происшествия
В Данковском районе перевернулся ВАЗ
#дтп
1
В Данковском районе перевернулся ВАЗ

вчера, 13:31

Происшествия