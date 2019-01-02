В Задонске погиб директор хлебокомбината

Раны были не совместимы с жизнью

Как сообщал GOROD48, 31 декабря 60-летний житель Задонска выстрелил в себя из ружья ИЖ-27. Мужчина с серьезными травмами головы и лица был доставлен в Липецк, в больницу, где через несколько часов скончался.



Правоохранительные органы выясняют, был ли выстрел случайным или намеренным.



Как стало известно GOROD48, погибший - директор задонского хлебокомбината Юрий Щетинин.





