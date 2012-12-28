В Липецком горсовете прозвучал призыв ограничить школьников в пользовании гаджетами

К ментальному здоровью поколения «зумеров» и «альфы» есть вопросы.



На первом заседание Общественного совета при председателе Липецкого горсовета Евгении Фрай рассмотрели злободневную проблему: сохранения ментального здоровья детей в цифровую эпоху.Директор Г(О)БУ «Центр развития семейных форм устройства «СемьЯ» Яна Пономорева сообщила об общей обеспокоенности родителей гаджетозависимостью детей. Психологи признают, что общим местом молодого поколения стали проблемы с памятью и мышлением, снижение концентрации внимания, тревожность, раздражительность, нарушение сна, истощение «внутреннего» навигатора (дофаминовой системы) не только выпускников школ, но даже еще воспитанников детских садов из-за их постоянного спутника, смартфона. Зависимость детей и подростков от гаджетов Пономарева сравнила с алкогольной и наркотической. В итоге молодежи трудно социализироваться, без «черного зеркала» им скучно. В ход вошел новый термин — фомотревога. Это навязчивое чувство, что где-то происходит что-то более интересное, важное или выгодное, а вы в этот момент, не взяв телефона руку, упускаете шанс стать участником процесса. Такое навязчивое состояние появляется из-за бесконечного скроллинга соцсетей, пропавшего вдруг интернета, страха выбрать не самое лучшее, постоянного сравнения своей жизни с идеализированными картинками из жизни других в соцсетях…Яна Пономорева призвала родителей и учителей подавать правильный пример детям отношениями с гаджетами. А заслуженный учитель РФ Анна Волкова рассказала, как в ее 12-й гимназии уже с начальных классов детей учат информационной гигиене. «Цифровым ликбезом» в гимназии охвачены все, поэтому она предложила распространить опыт этого учреждения на остальные школы.Борис Понаморев, председатель Общественного совета, первый заместитель Евгении Фрай, сказал, что ему как отцу трех детей порой кажется, что он их теряет, настолько они растворяются в цифровом мире. Он попросил учителей не поощрять наличие смартфонов в начальной школе, максимально сократить участие детей в разных чатах, ведь к этому их подталкивает школа, и даже выразил уверенность, что Россия следом за некоторыми странами примет законы, ограничивающие доступ к соцсетям до достижения определенного возраста:— Все те, кто стоит за развитием сферы технологий в Сети, до 14 лет не дают своим детям гаджетов.Евгения Фрай спросила, что делать школам, если, гипотетически, вдруг на неделю пропадет интернет? Анна Волкова ответила, что в конце прошлого учебного года при обилии воздушных тревог все так и было. «Есть учителя и учебники — образовательный процесс продолжался».Спикер горсовета поинтересовалась у председателя департамента образования мэрии Евгения Таракановского, насколько доступность гаджетов изменила школьников? Из ответа следовало, что сильно, что нынешние дети в отличие от предыдущего поколения буквально родились со смартфоном.— Цифровая среда — это наша повседневность. Бороться с ней бесполезно. Надо научить детей правильно с ней взаимодействовать, при этом научить прежде самих родителей, которые, скажем правду, сами дали им гаджет в руки, — сказал главный учитель Липецка.Современное поколение, родившееся в 2010 году и позже, называется поколением A (альфа), предыдущее, рожденное в 2000-х — 2010-х годах, «зумерами». Гаджетозависимость отрицательно влияет на тех и других. Новая смена не усидчива, эгоистична, при первой же сложности склонна впадать в тревожность и даже в депрессию. В связи с этим появилась новая специальность — «промышленного психолога». «И нам с этим всем жить», — вздохнул Борис Понаморев.Также на Общественном совете рассмотрели ситуацию с раскопками. Заместитель председателя департамента развития территории мэрии Татьяна Инютина сообщила, что с начала года ее ведомство провело более двух тысяч проверок хозсубъектов по фактам нарушения ими сроков благоустройства мест работ. По данным фактам составлено 400 протоколов по соответствующей ст. 19.1 КоАП РФ, по которым суды оштрафовали виновных на 7,2 млн рублей, из которых 6 миллионов уже пополнили городскую казну.Предписания о восстановлении мест работ виновные, как правило, «РИР Энерго», «РВК-Липецк» и их подрядчики, а потом, соответственно, штрафы получают из-за просрочек полученных от управления главного смотрителя разрешений на земляные работы. И ситуация такова, что просроченных раскопок становится год от года все больше.Ситуация возмутила члена совета Сергея Бурлова. Он привел в пример Москву, где под страхом расторжения договоров организации мыли колеса машин, выезжавших на улицы со стройплощадок. Почему в Липецке можно не закапывать ямы месяцами? Почему редко какая раскопка завершается в срок? Почему можно отчитаться о завершении благоустройства, если на газоне остались груды мусора? Почему за просрочки энергетикам начисляют копейки в виде штрафов при их миллиардных оборотах? Почему мы такие беззубые по пресечению беспорядков? На-бо-ле-ло!Главный смотритель Липецка Виталий Лесных объяснил, что суммы штрафов прописаны в федеральном и региональном Кодексах об административных правонарушениях, и сейчас законодатель думает над их увеличением. Что мэрия прорабатывает ряд изменений в Правилах благоустройства Липецка. В них могут появиться указания о единообразных видах ограждения мест раскопок, а также указание, что ордера на земляные работы будут получать владельцы сетей, а не их многочисленные подрядчики.Евгения Фрай спросила, а почему бы восстановлением аварийных раскопок «под ключ» не заниматься каким-то определенным организациям, если у энергетиков нет на это рабочих рук? Виталий Лесных пояснил, что мэрия пробовала отдавать такие работы на откуп МБУ «Управление благоустройства Липецка» или компаниям с хорошей репутацией, но энергетики были против такой практики — их подрядчики оказывали такие услуги за меньшую цену.Итогом такого подхода, как заметили Фрай и Понаморев, стало сделанное на тяп-ляп благоустройство с провалами асфальта и тротуарной плитки в местах работ. Более того, чтобы и вовсе сэкономить на восстановлении газонов, тротуаров и дорог, ресурсные компании порой проводят ремонты своих коммуникаций по пиратски, без получения соответствующих разрешений от УГС! И тогда в мэрии начинают вычислять таких деятелей, порой проводя даже опросы живущих рядом с вырытыми ямами горожан, как это было недавно на округе председателя горсовета.