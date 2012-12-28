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Общество
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24 минуты назад
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Матери погибшего участника СВО отказали в выплате: на сторону женщины встал суд
У мужчины не было прописки в Липецкой области.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, при рассмотрении дела в суде удалось доказать, что до заключения контракта об участии в СВО мужчина в течение длительного времени постоянно проживал в Липецкой области и даже состоял на учете в Центре социальной защиты населения в селе Боринское.
Теперь на основании решения суда мать получила право на получение единовременной выплаты в связи с гибелью сына-участника СВО.
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