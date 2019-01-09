Общество
17 минут назад
11-летнего мальчика нашли в петеле
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Возможно, причиной его гибели стали плохие оценки.
В селе Слобода Измалковского района Липецкой области вчера нашли тело 11-летнего мальчика. Ребенок висел на дереве во дворе его дома.
Сотрудники правоохранительных органов рассматривают версию о самоубийстве. Известно, что семья мальчика благополучная. Возможно причиной гибели ребенка стали полугодовые оценки.
Сотрудники правоохранительных органов рассматривают версию о самоубийстве. Известно, что семья мальчика благополучная. Возможно причиной гибели ребенка стали полугодовые оценки.
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06.01.2019 17:59Общество
Милая Оксана