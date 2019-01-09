Общество

17 минут назад

11-летнего мальчика нашли в петеле

1 348
#самоубийство
11-летнего мальчика нашли в петеле

Возможно, причиной его гибели стали плохие оценки.

В селе Слобода Измалковского района Липецкой области вчера нашли тело 11-летнего мальчика. Ребенок висел на дереве во дворе его дома.

Сотрудники правоохранительных органов рассматривают версию о самоубийстве. Известно, что семья мальчика благополучная. Возможно причиной гибели ребенка стали полугодовые оценки. 


1 348
#самоубийство

Комментарии (1)

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Милая Оксана

40 секунд назад
Налицо результат работы партии жуликов и воров !
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