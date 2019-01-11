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Липчанин привел к берегам Италии парусную лодку полную беженцами

13 1683
#мигранты
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Липчанин привел к берегам Италии парусную лодку полную беженцами

Двое граждан РФ получили на юге Италии по три года тюрьмы за незаконную перевозку мигрантов. Один из осужденных - 52-летний уроженец Липецка.

Как рассказал РИА Новости командующий карабинерами города Чиро-Марина в области Калабрия Алессандро Эпифанио, мужчины по имени Вячеслав и Алексей, уроженцы Липецка и Воркуты 1966 и 1994 годов рождения соответственно, были арестованы в четверг. Их дело было рассмотрено в этот же день в ускоренном режиме.

Мужчины управляли парусной лодкой, на борту которой находилось свыше 50 курдов. Они достигли берега ранним утром в четверг, но в нескольких метрах от пляжа судно село на мель перед зданием одного из отелей. Крики о помощи разбудили местных жителей и сотрудников гостиницы, которые пришли мигрантам на помощь. Они были размещены на территории отеля, а затем должны были быть доставлены в центр по приему мигрантов для установления их личностей и дальнейших процедур.
Как заявил представитель карабинеров, перевозчики нелегалов сняли комнаты в другом отеле по соседству.

"Мы прибыли на побережье и начали обследовать окрестности в поисках перевозчиков. Мы пошли в одну из гостиниц неподалеку от места высадки. Ее портье сообщил нам, что двадцатью минутами раньше в отель зашли двое мокрых иностранцев", - заявил Эпифанио.

По его словам, карабинеры поднялись этажом выше и застали мужчин в номере, пока те сушились и переодевались. В багаже правоохранители нашли деньги, бинокль, компас, спасательный жилет и навигационные приборы, которые связали с недавней высадкой курдов.

"Преступники имели при себе российские паспорта. В управлении они признались в незаконной перевозке мигрантов. Вечером был проведен ускоренный процесс, они были приговорены к трем годам тюрьмы и штрафу в 400 тысяч евро штрафа на двоих", - сказал капитан Эпифанио, отметив, что мера наказания была снижена из-за признательных показаний.
13 1683
#мигранты
2

Комментарии (13)

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ну

8 минут назад
отдать их трампут, он их чип-пых рот
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алкан с 19 го

9 минут назад
он будет там сидеть гораздо лучше и комфортнее,чем вы тут ска выживаете
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ттт

24 минуты назад
Карабинеры, теплое море, пляжи, парусник, как знать может и пиратство - вот это жизнь.
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ттт

28 минут назад
как скучно я живу
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Интересно

50 минут назад
"Липанин" и "мигрнты"... ТорОпитесь, господа.
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Артурчик

54 минуты назад
Надо было плыть в Липанию, где договорились бы без "штрафа в 400 тысяч евро штрафа на двоих"!
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Милая Оксана

56 минут назад
Прям гордость взяла , за земляка !
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Мужик

56 минут назад
У нас и в самом Липецке не брезгают этим заниматься.
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Страна Липания

сегодня, 09:33
Страна без забот...
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липовский

сегодня, 09:30
Липецкий Панин!
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