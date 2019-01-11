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Липчанин привел к берегам Италии парусную лодку полную беженцами
Двое граждан РФ получили на юге Италии по три года тюрьмы за незаконную перевозку мигрантов. Один из осужденных - 52-летний уроженец Липецка.
Мужчины управляли парусной лодкой, на борту которой находилось свыше 50 курдов. Они достигли берега ранним утром в четверг, но в нескольких метрах от пляжа судно село на мель перед зданием одного из отелей. Крики о помощи разбудили местных жителей и сотрудников гостиницы, которые пришли мигрантам на помощь. Они были размещены на территории отеля, а затем должны были быть доставлены в центр по приему мигрантов для установления их личностей и дальнейших процедур.
Как заявил представитель карабинеров, перевозчики нелегалов сняли комнаты в другом отеле по соседству.
"Мы прибыли на побережье и начали обследовать окрестности в поисках перевозчиков. Мы пошли в одну из гостиниц неподалеку от места высадки. Ее портье сообщил нам, что двадцатью минутами раньше в отель зашли двое мокрых иностранцев", - заявил Эпифанио.
По его словам, карабинеры поднялись этажом выше и застали мужчин в номере, пока те сушились и переодевались. В багаже правоохранители нашли деньги, бинокль, компас, спасательный жилет и навигационные приборы, которые связали с недавней высадкой курдов.
"Преступники имели при себе российские паспорта. В управлении они признались в незаконной перевозке мигрантов. Вечером был проведен ускоренный процесс, они были приговорены к трем годам тюрьмы и штрафу в 400 тысяч евро штрафа на двоих", - сказал капитан Эпифанио, отметив, что мера наказания была снижена из-за признательных показаний.
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