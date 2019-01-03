Происшествия
23 минуты назад
«Доставай ствол!» - кричал один из нападавших
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Стали известны подробности ночного инцидента на Первомайской
Как сообщал GOROD48, сегодня в редакцию обратилась родственница липчан избитых сегодня ночью некими неизвестными людьми в униформе охранников: «Трое ребят шли из кафе домой, остановилась машина с логотипом ГБР. Трое из этой машины вышли, избили и вытащили деньги и телефон из кармана пострадавших. Один из пострадавших с сотрясением и сломанным носом в больнице БСМП. Полиция ищет виновных", такое сообщение получили в редакции.
Позже редакция GOROD48 связалась с супругой одного из пострадавших.
- Мой муж, Леонид, его родной младший брат и их друг, сидели в «Гастро-пабе» на Первомайской, - рассказала Нина. – Заведение работает до часу ночи, они пробыли там до закрытия и ушли. Сразу скажу, и желающие, полиция, кто угодно, могут проверить – сидели в пабе ребята тихо, за все расплатились и пошли вниз по Первомайской, к Сбербанку. В банкомате Сбербанка мой муж снял деньги, и там же они обратили внимание на стоящую неподалеку машину – белый «Рено-Логан» с красной полосой. Такая, знаете, спецмашина, на которой ездит охрана.
Трое друзей отправились дальше вниз по Первомайской. И где-то напротив судебного департамента и «Альфа-Банка» их обогнала и встала поперек дороги та самая белая машина с красной полосой.
Из машины выскочили три человека в униформе охранников, с дубинками, и сразу набросились на ребят.
- Как рассказывает муж, а сейчас он, после оказанной ему помощи, наложенных на лицо швов, не может много говорить, от неожиданности и сильного удара по голове дубинкой, он начал терять сознание. Но он помнил, как в тот же момент избивающий запустил руку ему в карман, откуда вытащил снятые только что в банкомате деньги, 17 тысяч и телефон. Он даже запомнил лицо нападавшего, и особую примету – татуировку на шее. В то же время двое других набросились на его брата и друга. Но брат вовремя успел вытащить газовый баллончик, который был при нем и брызнул нападавшему в лицо. После этого «охранники» начала орать друг другу: «Доставай ствол! Доставай ствол!». Но затем, вдруг, стремительно они начали садиться в машину и уехали с места происшествия.
Придя в себя, трое родственников тут же вызвали полицию и «скорую». Брат Леонида и их друг хоть и получили синяки и ссадины от дубинок, но пострадали не так серьезно, как Леонид Гришин. У Леонида оказался сломан нос, кость которого оказалась буквально вбита в череп, и рассечена щека. Медики зафиксировали также сильное сотрясение мозга.
Жена пострадавшего просит откликнуться любых очевидцев произошедшего и сообщить в полицию.
- Может быть, кто-то видел в окно инцидент, может, кто проезжал мимо и регистратор зафиксировал произошедшее, - говорит Нина.
В свою очередь, в пресс-службе УМВД Липецкой области GOROD48 сообщили, что проверку инцидента проводит отдел полиции №8, обязательно будет запрошено видео с камер наблюдения, которые наверняка есть поблизости, и полицейские также просят возможных очевидцев позвонить по телефону 02 или на телефон горячей линии УМВД России по Липецкой области 25-15-41.
Позже редакция GOROD48 связалась с супругой одного из пострадавших.
- Мой муж, Леонид, его родной младший брат и их друг, сидели в «Гастро-пабе» на Первомайской, - рассказала Нина. – Заведение работает до часу ночи, они пробыли там до закрытия и ушли. Сразу скажу, и желающие, полиция, кто угодно, могут проверить – сидели в пабе ребята тихо, за все расплатились и пошли вниз по Первомайской, к Сбербанку. В банкомате Сбербанка мой муж снял деньги, и там же они обратили внимание на стоящую неподалеку машину – белый «Рено-Логан» с красной полосой. Такая, знаете, спецмашина, на которой ездит охрана.
Трое друзей отправились дальше вниз по Первомайской. И где-то напротив судебного департамента и «Альфа-Банка» их обогнала и встала поперек дороги та самая белая машина с красной полосой.
Из машины выскочили три человека в униформе охранников, с дубинками, и сразу набросились на ребят.
- Как рассказывает муж, а сейчас он, после оказанной ему помощи, наложенных на лицо швов, не может много говорить, от неожиданности и сильного удара по голове дубинкой, он начал терять сознание. Но он помнил, как в тот же момент избивающий запустил руку ему в карман, откуда вытащил снятые только что в банкомате деньги, 17 тысяч и телефон. Он даже запомнил лицо нападавшего, и особую примету – татуировку на шее. В то же время двое других набросились на его брата и друга. Но брат вовремя успел вытащить газовый баллончик, который был при нем и брызнул нападавшему в лицо. После этого «охранники» начала орать друг другу: «Доставай ствол! Доставай ствол!». Но затем, вдруг, стремительно они начали садиться в машину и уехали с места происшествия.
Придя в себя, трое родственников тут же вызвали полицию и «скорую». Брат Леонида и их друг хоть и получили синяки и ссадины от дубинок, но пострадали не так серьезно, как Леонид Гришин. У Леонида оказался сломан нос, кость которого оказалась буквально вбита в череп, и рассечена щека. Медики зафиксировали также сильное сотрясение мозга.
Жена пострадавшего просит откликнуться любых очевидцев произошедшего и сообщить в полицию.
- Может быть, кто-то видел в окно инцидент, может, кто проезжал мимо и регистратор зафиксировал произошедшее, - говорит Нина.
В свою очередь, в пресс-службе УМВД Липецкой области GOROD48 сообщили, что проверку инцидента проводит отдел полиции №8, обязательно будет запрошено видео с камер наблюдения, которые наверняка есть поблизости, и полицейские также просят возможных очевидцев позвонить по телефону 02 или на телефон горячей линии УМВД России по Липецкой области 25-15-41.
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Липчанин
ВРАЧ НАРКОЛОГ