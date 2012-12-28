ПВО контролировали липецкое небо: есть сбития дронов самолетного типа

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С подрядчика требуют вернуть полученные по муниципальному контракту в Чаплыгине 32,2 миллиона рублей
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13 минут назад
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