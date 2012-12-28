ПВО контролировали липецкое небо: есть сбития дронов самолетного типа

453 БПЛА уничтожено средствами поражения над регионами России.

По данным министерства обороны РФ, дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 453 БПЛА самолетного типа над 22 регионами России, включая Липецкую область, и над Черным морем.Красный уровень воздушной опасности действовал в Липецкой области всю ночь.