Происшествия
сегодня, 11:27
У погибшего ребенка был плохой пример
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Его двоюродный брат также совершил суицид.
Сегодня на сельском кладбище в Измалковском районе похоронят 11-летнего мальчика, покончившего жизнь самоубийством.
То, что пятиклассник покончил с жизнью самостоятельно, GOROD48 сообщили в правоохранительных органах на условиях анонимности (от официальных комментариев, ссылаясь на существующие регламенты, запрещающие извещать общественность о подобных фактах, в ведомствах отказываются). Так, к дереву, на котором родственники обнаружили уже бездыханное тело мальчика, вели по снегу только детские следы.
Что же стало причиной такого решения 11-летнего ребенка? На этот вопрос и предстоит ответить следствию, которое ведет региональный СКР.
Возможно, спусковым крючком трагедии были разговоры о самоубийстве его двоюродного брата, жителя этого же села, который погиб несколько лет назад.
- У полицейских есть такая поговорка: ни один суицидник не уходит один. Сотрудникам инспекций по делам несовершеннолетних известны случаи детских самоубийств на фоне разговоров в семье о ранее добровольно расставшихся с жизнью родственниках, - сказал, комментируя GOROD48 ситуацию, источник в правоохранительных органах.
То, что пятиклассник покончил с жизнью самостоятельно, GOROD48 сообщили в правоохранительных органах на условиях анонимности (от официальных комментариев, ссылаясь на существующие регламенты, запрещающие извещать общественность о подобных фактах, в ведомствах отказываются). Так, к дереву, на котором родственники обнаружили уже бездыханное тело мальчика, вели по снегу только детские следы.
Что же стало причиной такого решения 11-летнего ребенка? На этот вопрос и предстоит ответить следствию, которое ведет региональный СКР.
Возможно, спусковым крючком трагедии были разговоры о самоубийстве его двоюродного брата, жителя этого же села, который погиб несколько лет назад.
- У полицейских есть такая поговорка: ни один суицидник не уходит один. Сотрудникам инспекций по делам несовершеннолетних известны случаи детских самоубийств на фоне разговоров в семье о ранее добровольно расставшихся с жизнью родственниках, - сказал, комментируя GOROD48 ситуацию, источник в правоохранительных органах.
20 2370
Animal planet
Гость
Animal planet
Animal planet.
Максим
Гость
Animal planet
Сельдерей не растет на Университетском.
Мы тоже больные люди,к сожалению,
А ещё есть поговорки-