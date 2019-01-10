Происшествия

сегодня, 11:27

У погибшего ребенка был плохой пример

20 2370
#самоубийство
1
У погибшего ребенка был плохой пример

Его двоюродный брат также совершил суицид.

Сегодня на сельском кладбище в Измалковском районе похоронят 11-летнего мальчика, покончившего жизнь самоубийством.

То, что пятиклассник покончил с жизнью самостоятельно, GOROD48 сообщили в правоохранительных органах на условиях анонимности (от официальных комментариев, ссылаясь на существующие регламенты, запрещающие извещать общественность о подобных фактах, в ведомствах отказываются). Так, к дереву, на котором родственники обнаружили уже бездыханное тело мальчика, вели по снегу только детские следы.

Что же стало причиной такого решения 11-летнего ребенка? На этот вопрос и предстоит ответить следствию, которое ведет региональный СКР.

Возможно, спусковым крючком трагедии были разговоры о самоубийстве его двоюродного брата, жителя этого же села, который погиб несколько лет назад.

- У полицейских есть такая поговорка: ни один суицидник не уходит один. Сотрудникам инспекций по делам несовершеннолетних известны случаи детских самоубийств на фоне разговоров в семье о ранее добровольно расставшихся с жизнью родственниках, - сказал, комментируя GOROD48 ситуацию, источник в правоохранительных органах.


20 2370
#самоубийство
1

Комментарии (20)

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Как гость
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Animal planet

8 секунд назад
Animal planet., Сгинь тупое существо. Нашел где ныть про свой убогий ник. Тут люди скорбь скорбят и горе мыкают. А он про ник какой-то.
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Гость

1 минуту назад
Сельдерей не растет на Университетском., Глупости какие,в деревнях живут нормальные и порядочные люди.А дураков полно везде,можно подумать в городах все такие хорошие и пушистые.Почему такое отношение к деревням и селам.А города нынче,это большая деревня..
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Animal planet

2 минуты назад
Гость, а трагедия становится ещё ужасней если знать,что Господь не принимает душ самоубийц.
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Animal planet.

4 минуты назад
Animal planet, ты опять под моим ником гадости пишешь? Люди,внизу комменты это не я писал. У тебя не совести,ничего нет . Нашел где в остроумии упражняться. Мальчику царствие небесное.
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Максим

4 минуты назад
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Гость

7 минут назад
Какая жестокость,вы что вообще обсуждаете.Господи,прости и прими душу новоприставленного ребенка.Какое горе,бедный малыш,ему жить и жить...
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Animal planet

23 минуты назад
Сельдерей не растет на Университетском., Тихо,тихо! Я понимаю,санитары на обед ушли... Ну это же не повод лезть в интернет и писать там всякую чушь. Можно же и вселенную захватить. Вот об этом и подумай пока их нет)))))
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Сельдерей не растет на Университетском.

24 минуты назад
гость, я уже извинился. А по теме,органы опеки у нас не работают вообще. Сколько вот таких ненужных родственникам детей живут в Липецкой области и да и по всей России??? Вы видели кто рожает в деревнях и от кого рожают??? Взяли бы пример с Финляндии или Норвегии,как там заботятся о детях. При малейшем подозрении детей изымают из таких семей. А у нас полиция ходит по таким семьям и все предупреждает,думают люди меняются. А потом раз и трагедия.
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Мы тоже больные люди,к сожалению,

28 минут назад
гость, ты прав.А ребёнку милости Божьей.
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А ещё есть поговорки-

30 минут назад
Хороший мент- м..вый мент; бей ме..ов,спасай Россию;англосакская,вот,неплохая-А.С.А.В.
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