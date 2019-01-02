Под лёд реки Воронеж провалился автомобиль

Машину пришлось доставать спасателям

Сегодня в 00:08 на пульт дежурного Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области поступил вызов о провалившемся под лед автомобиле на реке Воронеж.

Водолазы Управления ГПСС Липецкой области обследовали подо льдом автомобиль, который был полостью погружен в воду, пострадавших на месте обнаружено не было. После чего автомобиль зацепили и вытащили на берег.

Управления ГПСС Липецкой области напоминает: за нарушение постановления пункта 2 статьи 8,1 КоАП Липецкой области о запрете выхода (выезда) на лед, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.



Фото: ugpss48.ru



