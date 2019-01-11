Происшествия
сегодня, 15:18
Директор хлебозавода покончил жизнь самоубийством
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В СУ СК РФ по Липецкой области определились с версией смерти 60-летнего мужчины.
Как уже сообщал GOROD48, 31 декабря 60-летний директор Задонского хлебозавода Юрий Щетинин был доставлен из дома в областную больницу с огнестрельным ранением головы. Несмотря на попытки врачей спасти ему жизнь раненый скончался.
На месте происшествия было обнаружено ружье ИЖ-27.
Следствие пришло к выводу, что Юрий Щетинин покончил с собой.
- В настоящее время в СУ СК РФ по Липецкой области заканчивается проверка обстоятельств получения мужчиной огнестрельного ранения. Ранее мужчина уже высказывал родным мысли о самоубийстве. В день гибели он поссорился с женой, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ведомства.
На месте происшествия было обнаружено ружье ИЖ-27.
Следствие пришло к выводу, что Юрий Щетинин покончил с собой.
- В настоящее время в СУ СК РФ по Липецкой области заканчивается проверка обстоятельств получения мужчиной огнестрельного ранения. Ранее мужчина уже высказывал родным мысли о самоубийстве. В день гибели он поссорился с женой, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ведомства.
8 3484
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Клоуу
А вот верно
@@@
Ну отпеть то могут,
Олег
Денис
Царствие небесное