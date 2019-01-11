Происшествия

сегодня, 15:18

Директор хлебозавода покончил жизнь самоубийством

8 3484
#самоубийство
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Директор хлебозавода покончил жизнь самоубийством

В СУ СК РФ по Липецкой области определились с версией смерти 60-летнего мужчины.

Как уже сообщал GOROD48, 31 декабря 60-летний директор Задонского хлебозавода Юрий Щетинин был доставлен из дома в областную больницу с огнестрельным ранением головы. Несмотря на попытки врачей спасти ему жизнь раненый скончался.

На месте происшествия было обнаружено ружье ИЖ-27.

Следствие пришло к выводу, что Юрий Щетинин покончил с собой.

- В настоящее время в СУ СК РФ по Липецкой области заканчивается проверка обстоятельств получения мужчиной огнестрельного ранения. Ранее мужчина уже высказывал родным мысли о самоубийстве. В день гибели он поссорился с женой, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ведомства.
8 3484
#самоубийство
1

Комментарии (8)

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9

3 минуты назад
А вот верно, теперь и жене отпевай и хорони его. Жене тоже бы расстаться с ним ранее . И с другим мужчиной строить счастье . Че она его терпела !!! Не один он единственный на планете!!!
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Клоуу

9 минут назад
@@@, ты шутишь или болеешь?
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А вот верно

27 минут назад
@@@, на хрен жить с какой то шмарой и уж тем более себя убивать. Бросил эту тварь да и всё. Одна она что ли на свете?
ответить

@@@

33 минуты назад
Олег, ну ушел бы . С другой бы строил счастье . В чем проблема то! А то прям мучился бедный и несчастный. Сидите с женами мученики и страдальцы. Раньше бы пальнул в себя. Ждал 60 лет.
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Ну отпеть то могут,

37 минут назад
Денис, никто же в храме не требует справок, только вопрос- зачем? Если не верить,то тогда и вообще не стоит этого делать, если верить то тем более! Верующий этого не сделает,потому что знает-нго душе не помочь, своей сильно навредить. А отпеть то могут, только смысла а этом нет. Бога все равно не обманешь.
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Олег

46 минут назад
Всё зло от баб!!!!
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Денис

сегодня, 15:52
Во,а отпевали и в храме
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Царствие небесное

сегодня, 15:24
Царствие небесное рабу божьему н.Георгию.За все отвечать в этой жизни,разве можно таким хлебом кормить народ,самое дешевое технозерно и химия((
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