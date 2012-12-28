37-летняя женщина на «Тойоте» врезалась в дерево

За сутки в двух ДТП пострадали три человека.

18 августа в 09:40 в Грязинском округе на дороге «Орёл-Тамбов» 37-летняя женщина на автомобиле «Тойота Рав 4» съехала с дороги и врезалась в дерево. Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, но после оказания помощи отпущена.В Елецком округе в 14:20 на дороге «Черкассы-Опытная станция-примыкание к М-4 «Дон»» 42-летний водитель автомобиля «Ниссан Максима», по предварительным сведениям, не справился с управлением и тоже съехал с дороги. В результате аварии пострадали водитель и его 51-летняя пассажирка.