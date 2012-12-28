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Происшествия
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сегодня, 10:50
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37-летняя женщина на «Тойоте» врезалась в дерево
За сутки в двух ДТП пострадали три человека.
В Елецком округе в 14:20 на дороге «Черкассы-Опытная станция-примыкание к М-4 «Дон»» 42-летний водитель автомобиля «Ниссан Максима», по предварительным сведениям, не справился с управлением и тоже съехал с дороги. В результате аварии пострадали водитель и его 51-летняя пассажирка.
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