Происшествия

сегодня, 16:50

В Липецке с моста в Каменный лог упала женщина

34 4653
#Каменный лог #падение
4
В Липецке с моста в Каменный лог упала женщина

Женщина погибла

На улице Терешковой в Каменный лог с моста упала женщина пенсионного возраста.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть женщины. Личность погибшей устанавливается.
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34 4653
#Каменный лог #падение
4

Комментарии (34)

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Animal planet

5 минут назад
Слава, ибалайка, ты у себя во дворе снег почистил или Путина ждешь?
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Ксения

7 минут назад
Люди, люди, когда же вы людьми будите, соболезнование, родным и близким
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подзаборная Г&й

7 минут назад
Animal planet, Чмо
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Animal planet

9 минут назад
Какой-то странный запах. Запах говна и собачьего корма. Навеное у кого-то пердак рвёт?!:)))
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Гость

11 минут назад
Наверное он администрации города нужен таким ,раз не реагируют и делают вид ,что это не ЧП для города
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Animal planet

11 минут назад
В Жеичужине черноземья есть мосты с нечищенными ото льда дорожками и короткими ограждениями с которых поскальзнувшись падают пенсионерки пытающиеся сэкономить на общественном транспорте... Великая страна!
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С колен поднял((

13 минут назад
При Гулевском хоть тратуары и дороги во время чистили от снега.На мосту раньше убирали,сейчас ни чистят,там снега уже около 70 см,скоро ветер дунет и всех пешеходов в лог снесет.Постоянно там каша из снега для пешеходов,ни на что нет денег,зачем мы платим налоги.Хочу жить ,как в Париже,получать пенсию 5 тыс евро,из них 1.5 тыс платить за жкх,а на остальные ездить по всему миру путешествовать,как французские пенсионеры!
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Animal planet

15 минут назад
горожанка, это какой то мудак под моим ником гадости пишет. Я тебя полностью поддерживаю.
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Мчсник48

16 минут назад
Говорят наши её того-этого пока она тепленькая была
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Animal planet

17 минут назад
Animal planet, слышь идиот,ты хотя бы темы выбирай где под моим ником писать.Cовсем ум растерял после новогодних возлияний.Причем здесь собаки вообще?
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