Происшествия
сегодня, 16:50
В Липецке с моста в Каменный лог упала женщина
34 4653
Женщина погибла
На улице Терешковой в Каменный лог с моста упала женщина пенсионного возраста.
Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть женщины. Личность погибшей устанавливается.
Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть женщины. Личность погибшей устанавливается.
34 4653
Animal planet
Ксения
подзаборная Г&й
Animal planet
Гость
Animal planet
С колен поднял((
Animal planet
Мчсник48
Animal planet